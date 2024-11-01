Homepage » Actual

Nicușor Dan spune că unii lideri și-au schimbat opinia în ce privește susținerea guvernelor Tomac și Veștea

| 25 iun, 19:54

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că a discutat cu unii lideri politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și că a avut așteptări 'rezonabile' că propunerile respective vor întruni susținerea majorității parlamentare.

 

El a menționat însă că susținerea respectivă nu s-a materializat deoarece liderii respectivi și-au schimbat opinia între timp.
Afirmațiile au venit după ce Nicușor Dan a fost întrebat dacă sunt adevărate declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia președintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi mințit în ce privește susținerea Guvernului Tomac.
'Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat, pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp', a spus președintele într-o declarație acordată presei în timpul vizitei în Polonia.
Întrebat care sunt acei lideri, președintele nu a dorit să ofere detalii.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, pe 18 iunie, că liderul PNL, Ilie Bolojan, l-ar fi mințit pe șeful statului, Nicușor Dan, că acceptă un guvern tehnocrat și de aceea s-a ajuns la situația actuală.
'În momentul în care ești președinte al unui partid și-l minți pe președintele României, îmi asum ceea ce spun, că intri într-un guvern tehnocrat, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate, dar după trei zile vii și spui, și mă refer la Bolojan, da, intru în acest guvern, dar să nu fie apropiați ai PSD, după alte trei zile vii și spui domnule, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretari de stat și prefecți și, între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta, te duci la partid și faci ședință și spui că nu vei vota acel guvern fiindcă nu-i politic. Asta știu eu, că am participat la discuții', a afirmat Grindeanu, după ședința grupurilor parlamentare ale PSD.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse

24 iun, 19:46
Citeşte mai departe
Radu Miruță

Miruță declară că USR propune o rotație între un guvern minoritar de dreapta și un executiv monocolor PSD

24 iun, 19:58
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: SUA au avut o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei și capacitatea de a inova

24 iun, 19:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiul lui Liam Payne a fost desemnat ca unic moştenitor al averii cântăreţului estimată la 25 de milioane de euro

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Economistul-șef al Raiffeisen temperează optimismul după scăderea deficitului: „Este prematur să ne pronunțăm”. Care este adevăratul test
h
SURSE Fostul ministru Bogdan Ivan implicat într-un accident rutier: Coliziune puternică cu un autobuz
h
Meteorologii ANM anunță o 'cupolă de foc' deasupra României: Urmează zile cu temperaturi greu de suportat. S-a emis Cod Portocaliu de caniculă
economica.net
feminis.ro
h
Fiul lui Liam Payne a fost desemnat ca unic moştenitor al averii cântăreţului estimată la 25 de milioane de euro
h
YouTube ajunge la o înțelegere cu un adolescent american pentru a evita un nou proces
h
Bill Gates a declarat că Jeffrey Epstein intenționa să îl șantajeze
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ