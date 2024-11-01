Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid

Totodată, Muraru afirmă că şefii PSD încearcă astfel să amâne revolta propriului partid.

Muraru a scris pe Facebook că liderul PSD Sorin Grindeanu se declara optimist la sfârşitul lunii iulie că România va avea un guvern cu puteri depline după 15 august, iar acum recunoaşte că PSD "tot nu are voturile şi că nimic nu s-a schimbat".

"Se mută termenul, dar majoritatea nu apare. Se repetă speranţa, dar nu se prezintă voturile. Acest discurs nu se adresează, în primul rând, opiniei publice. El este opiul administrat săptămânal activului de partid, primarilor şi parlamentarilor PSD care văd adevărul: după patru ani la guvernare, partidul a fost evacuat de la putere chiar de propria conducere", a afirmat Alexandru Muraru.

El a declarat că "activului PSD trebuie să i se spună permanent că "suntem aproape", că mai trebuie aşteptată o săptămână şi că viitorul guvern este după următorul colţ", pentru că altfel, oamenii din partid ar începe să pună întrebări.

"Totul a fost o cacealma politică. Este greu de identificat în politica românească postdecembristă un precedent mai absurd. Cel mai mare partid al coaliţiei părăseşte guvernarea, se aliază cu extremiştii din opoziţie pentru a-şi răsturna propriul guvern şi porneşte operaţiunea fără să aibă pregătită o majoritate pentru ziua următoare", mai spune Alexandru Muraru.

Liberalul consideră că PSD ar avea nevoie de un congres extraordinar în care conducerea partidului să spună cine a autorizat alianţa cu AUR pentru a răsturna guvernul, care era planul pentru a doua zi după moţiune şi de ce partidului i s-a spus că revenirea la putere este iminentă.

"Întrebările care trebuie puse la congres sunt mult mai simple: De ce ne-aţi minţit? De ce ne-aţi adus aici?", a mai afirmat vicepreşedintele PNL.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii nu au în prezent voturile pentru învestirea unui nou guvern şi că situaţia nu s-a schimbat faţă de săptămâna trecută, însă a menţionat că PSD este cel mai aproape în a face această majoritate, iar partidul îşi va intensifica eforturile pentru a obţine acest lucru.