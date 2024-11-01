Homepage » Actual

Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid

| 14 aug, 17:48

 

Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, susţine că liderii PSD întreţin în partid speranţa că o majoritate în jurul PSD este ”aproape”, dar că realitatea este alta şi că totul a fost ”o cacealma politică”.

 

 

 

Totodată, Muraru afirmă că şefii PSD încearcă astfel să amâne revolta propriului partid.
Muraru a scris pe Facebook că liderul PSD Sorin Grindeanu se declara optimist la sfârşitul lunii iulie că România va avea un guvern cu puteri depline după 15 august, iar acum recunoaşte că PSD "tot nu are voturile şi că nimic nu s-a schimbat".
"Se mută termenul, dar majoritatea nu apare. Se repetă speranţa, dar nu se prezintă voturile. Acest discurs nu se adresează, în primul rând, opiniei publice. El este opiul administrat săptămânal activului de partid, primarilor şi parlamentarilor PSD care văd adevărul: după patru ani la guvernare, partidul a fost evacuat de la putere chiar de propria conducere", a afirmat Alexandru Muraru.
El a declarat că "activului PSD trebuie să i se spună permanent că "suntem aproape", că mai trebuie aşteptată o săptămână şi că viitorul guvern este după următorul colţ", pentru că altfel, oamenii din partid ar începe să pună întrebări.
"Totul a fost o cacealma politică. Este greu de identificat în politica românească postdecembristă un precedent mai absurd. Cel mai mare partid al coaliţiei părăseşte guvernarea, se aliază cu extremiştii din opoziţie pentru a-şi răsturna propriul guvern şi porneşte operaţiunea fără să aibă pregătită o majoritate pentru ziua următoare", mai spune Alexandru Muraru.
Liberalul consideră că PSD ar avea nevoie de un congres extraordinar în care conducerea partidului să spună cine a autorizat alianţa cu AUR pentru a răsturna guvernul, care era planul pentru a doua zi după moţiune şi de ce partidului i s-a spus că revenirea la putere este iminentă.
"Întrebările care trebuie puse la congres sunt mult mai simple: De ce ne-aţi minţit? De ce ne-aţi adus aici?", a mai afirmat vicepreşedintele PNL.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii nu au în prezent voturile pentru învestirea unui nou guvern şi că situaţia nu s-a schimbat faţă de săptămâna trecută, însă a menţionat că PSD este cel mai aproape în a face această majoritate, iar partidul îşi va intensifica eforturile pentru a obţine acest lucru.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Darău

Darău: Ministerul Economiei se reorganizează, dar nu vor fi dați afară oameni; posturile de conducere se reduc

14 aug, 17:45
Citeşte mai departe
Fritz

Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”

14 aug, 17:50
Citeşte mai departe
Alexandru Muraru

Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid

14 aug, 17:48
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Predicţii Oscar 2027 - „Fjord”, de Cristian Mungiu, ar putea primi nominalizări la cinci categorii

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
MApN:
MApN: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ilie Bolojan își atacă propriii colegi din PNL, invocând greaua moștenire: 'Politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele'
h
Dezvăluiri despre ce se întâmpla cu prizonierii ucraineni înainte de a fi repatriați din Rusia: ar fi supuși unui proces de „îngrășare”. „Toți cei implicați în negocieri știu”
h
Rarisim pentru Bolojan: A aprobat o creștere a cheltuielilor de natură salarială / Combinația de factori care l-a convins pe premier
economica.net
feminis.ro
h
Predicţii Oscar 2027 - „Fjord”, de Cristian Mungiu, ar putea primi nominalizări la cinci categorii
h
Rochia de mireasă a lui Taylor Swift pune în alertă industria modei nupţiale
h
Patrick, fiul lui Cristi Borcea, monitorizat electronic după ce a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ