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Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”

| 14 aug, 17:50

Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi echipa sa au reuşit împădurirea a peste 20.000 de ha, ministrul de Externe Oana Ţoiu reformează serviciile consulare pentru diaspora, iar miniştrii Apărării şi Economiei, Radu Miruţă şi Irineu Darău „au repus pe roate fabrica de la Sadu”, susţine liderul USR Dominic Fritz, care prezintă un bilanţ al miniştrilor partidului din cele 100 de zile de când PSD nu mai este la guvernare.

 

Concluzia sa este că ”miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”, el reafirmând că ”soluţia este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”.
"100 de zile fără PSD în Guvern. Ce au mai făcut miniştrii USR în ultimele zile? Cu Diana Buzoianu şi echipa de la Mediu, România a reuşit ceea ce mulţi nu mai credeau posibil: peste 20.000 hectare împădurite (ţinta PNRR asumată de România: 18.000 ha). Oana Ţoiu reformează serviciile consulare pentru diaspora eliminând intermediarii care cereau ilegal taxe pentru programări. 500.000 de servicii consulare livrate anul acesta. Radu Miruţă împreună cu Irineu Darău a repus pe roate fabrica de la Sadu: hale cu echipamente noi, oamenii cu salariile la zi, fabrica înscrisă în SAFE, contracte concrete puse pe masă. După ani de delăsare, că în fabrică crescuseră copaci", scrie Fritz pe Facebook.
Concluzia sa este că, atunci când faci treabă bună, vin şi rezultatele. Sunt proiecte care schimbă România în anii ce vin şi pun ţara pe direcţia corectă. De asta are nevoie România.
"Sunt 100 de zile de când PSD-AUR au aruncat ţara în criză fără nicio soluţie. 100 de zile în care miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, dar unul care îmbunătăţeşte traiul pentru români, nu unul care protejează privilegiaţii PSD. De aceea vom rămâne consecvenţi: soluţia noastră este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR", conchide Fritz.

 

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