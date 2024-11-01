Motreanu: PNL își va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD

'PNL i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluția propusă pentru deblocarea crizei politice generate de PSD. Partidul Național Liberal propune învestirea unui guvern minoritar pe baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârșitul anului. Este vorba despre angajamentul oricărui guvern de a continua măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Un alt aspect important îl reprezintă angajarea răspunderii în Parlament pentru toate proiectele care vizează reforme din PNRR, imediat după instalarea noului executiv', a scris Motreanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, partidele care semnează respectivul acord trebuie să se angajeze să nu depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului până la sfârșitul anului și viitorul executiv trebuie să poată lucra și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

'În condițiile în care partidele ar semna un astfel de Acord național, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În cazul în care PSD se angajează să realizeze aceste reforme, putem vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziție. Dacă PSD nu vrea să își asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR și UDMR, având ca obiectiv îndeplinirea angajamentelor menționate. În acest fel, putem încheia criza politică generată de PSD. PNL își va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD', a precizat Motreanu.

El a adăugat că 'Guvernul Ilie Bolojan a fost învestit în urmă cu un an și a fost nevoit să ia măsuri dificile, dar necesare, care au pus țara pe traiectoria corectă, prin reducerea deficitului bugetar, demararea unor reforme, eliminarea unor privilegii'.

Președintele Nicușor Dan a avut marți noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a întrunit voturile necesare în Parlament pentru a fi învestit.