Homepage » Actual

Grindeanu: PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea

| 23 iun, 20:25

 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan, că PSD este gata să își asume guvernarea.

 

 

 

'PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcție', a spus Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.
'Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții. A oferit soluția astăzi. Și sper să o avem cât mai repede votată în Parlament', a arătat liderul social-democrat.
El a exclus eventuale discuții pentru formarea unui guvern cu AUR.
'PSD-ul împreună cu alți colegi din Parlament au fost cei care au spus 'Stop, direcția în care merge România e greșită'. Și am schimbat, sau am votat acea moțiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă parte din soluția care va duce la un nou Guvern, rapid. Asta este ceea ce ne dorim (...) Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier', a afirmat Grindeanu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Sorin Grindeanu

Grindeanu: PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea

23 iun, 20:25
Citeşte mai departe
Tanczos Barna

Tanczos Barna: Am solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

23 iun, 20:22
Citeşte mai departe
Dragoș Pîslaru

Pîslaru: Peste 2,25 miliarde de euro au intrat azi oficial în contul României

23 iun, 20:20
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Veneția intenționează să perceapă taxe de intrare în oraș de până la 50 de euro

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Lista neagră a ”puciștilor„ din PNL: Grei ai partidului vor fi excluși, după ce au jucat în aripa Veștea
h
Renegocierea PNRR - România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate: Se schimbă însă modul de decontare
h
Momentul în care premierul israelian a devenit „isteric”: îngrijorarea lui Netanyahu (AXIOS)
economica.net
feminis.ro
h
Veneția intenționează să perceapă taxe de intrare în oraș de până la 50 de euro
h
Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară
h
Bijuterii care i-au aparținut actriței italiene Claudia Cardinale, scoase la licitație de casa Christie's
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ