Grindeanu: PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea

'PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcție', a spus Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.

'Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții. A oferit soluția astăzi. Și sper să o avem cât mai repede votată în Parlament', a arătat liderul social-democrat.

El a exclus eventuale discuții pentru formarea unui guvern cu AUR.

'PSD-ul împreună cu alți colegi din Parlament au fost cei care au spus 'Stop, direcția în care merge România e greșită'. Și am schimbat, sau am votat acea moțiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă parte din soluția care va duce la un nou Guvern, rapid. Asta este ceea ce ne dorim (...) Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier', a afirmat Grindeanu.