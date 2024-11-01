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Pîslaru: Peste 2,25 miliarde de euro au intrat azi oficial în contul României

| 23 iun, 20:20

Peste 2,25 miliarde de euro au intrat oficial în contul României, după ce Comisia Europeană a plătit integral cererea de plată nr. 4 din Planul Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat, marți, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

 

'2.251.481.951 euro au intrat azi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral. 2,25 miliarde euro, bani europeni nerambursabili', a notat ministrul.
Comisia Europeană a plătit, marți, României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), elementul central al NextGenerationEU, programul post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre.
Plata de astăzi, în valoare de 2,25 miliarde euro (net de prefinanțare), vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.
Cu această a patra plată, fondurile plătite către România ajung la 60,6% din alocarea sa totală.

 

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23 iun, 20:20
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