Muncitorii de la calea ferată Gara de Nord-Aeroportul Otopeni au fost atacaţi cu pietre şi înjuraţi

Constructorul, firma gălățeană Arcada Company, a lucrat la foc continuu. Lucrările au fost oprite doar atunci când au apărut probleme în Justiție, din cauza unor proprietari din zonă care au contestat proiectul, printre care s-a aflat și miliardarul Ion Țiriac.

Între timp, fostul tenisman a ”căzut la pace” cu Ministerul Tranporturilor, după ce CFR SA a luat decizia de a construi o stație în dreptul patinoarului său, Telekom Arena. A renunțat la acțiunea în justiție și proprietarul hotelului Vienna House, în parcarea căruia a fost construit un pilon al viaductului.

Singurele probleme sunt cele provocate de proprietarii unei case în dreptul căruia trece viaductul pe deasupra părţii dinspre stradă a curţii.

”Totul a început în momentul în care am început cofrarea tablierului, în vederea executării dalei. În prima fază, doamna s-a urcat pe un cofrag, soțul acesteia pe celălalt. Totul se desfășura în spațiul public, nu pe proprietatea sa. Am sunat la Poliție și a venit un echipaj care ne-a ajutat să luăm cofrajele. După ce a plecat echipajul de Poliție, soțul doamnei a început să arunce cu pietre în oamenii care lucrau la înălțime, pe viaduct. N-am depus plângere, am vrut să nu amplificăm și mai mult conflictul”, a povestit inginerul Liviu Trenchea, șeful de șantier al Arcada Company, pentru ClubFeroviar.ro.

El precizează faptul că, după ce lucrarea va fi gata, nivelul de zgomot va fi foarte redus, pentru că vor fi montate panouri fotoabsorbante.

Sursa video: ClubFeroviar.ro

