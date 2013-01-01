Tanczos Barna, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor: Momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor, că momentan vorbim de un procent între 60% şi 70% însă nu este varianta finală. El a precizat că este vorba de o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină independente financiar şi să nu se mai bazeze pe banii de la centru.
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Digi 24, despre creşterea impozitelor locale, pentru anul viitor, că ”momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%”.
”La finalul discuţiilor, vom avea varianta finală, este o discuţie pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană, analizele Comisiei şi chiar analizele ministerului Finanţelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, aşa cum ar trebui şi în foarte multe situaţii, unitatea administrativ-teritorială, primăria, se bazează pe veniturile de la centru şi mai puţin pe veniturile proprii”, a explicat Tanczos Barna.
Potrivit vicepremierului, este ”o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină independente financiar şi să poată să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare”.
”Se vede foarte clar că de la Bucureşti, de la centru, din ministere, vin foarte multe proiecte mari pentru dezvoltarea oraşelor, dar de foarte multe ori, contribuţia proprie a unităţilor administrativ-teritoriale este, poate, nesemnificativă sau nu este suficient de mare. Şi, atunci, pentru a echilibra această situaţie, propunerea este de a majora aceste procente la impozite locale, la autoturisme şi la clădiri”, a mai spus reprezentantul Executivului.
