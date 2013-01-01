Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații

'Vreau să vă asigur că revin cu mare bucurie la Brăila. Acum opt ani spuneam că Brăila va deveni județul unde toată suprafața va fi reabilitată cu sisteme de irigații. Numai din bugetul de stat s-au investit peste 700 de milioane de euro bani în infrastructura principală de irigații, dar complementar fermierii au accesat aproape 400 de milioane de euro în infrastructura secundară de irigații. Asta înseamnă că județul Brăila a beneficiat și beneficiază în continuare de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații. Toate aceste lucruri nu se puteau face decât printr-un parteneriat corect și vă asigur că acest parteneriat va continua. Dezvoltarea durabilă nu se face decât cu administrația locală, cu administrația centrală și cu dumneavoastră, ca și fermieri', a spus Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a declarat că județul Brăila ocupă un loc aparte în cariera sa, deoarece de aici a început primul proiect din programul național de reabilitare a sistemelor de irigații pe vremea când conducea Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

'Iubesc foarte mult Brăila și vă spun de ce. Pentru că atunci când am fost directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și am plecat cu acest program ambițios de reabilitare a sistemelor de irigații, aici a început primul proiect. De aceea țin foarte mult la Brăila. Mi-am dorit să devină un program pilot - județul care să irige 100% să fie Brăila. Acest lucru se va întâmpla și aveți garanția mea pentru apă gratuită, subvenție de 50% la irigat și o nouă componentă pentru echipamente de irigat', a subliniat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a anunțat cu această ocazie că va lansa un mecanism de finanțare a echipamentelor de irigații fără sprijin direct de la Guvern, utilizând taxe extrabugetare generate prin scoaterea unor terenuri din circuitul agricol.

'Voi lansa - și am găsit modalitatea fără a cere sprijinul Guvernului, din taxe extra bugetare pe care le-am constituit printr-un mecanism simplu, prin scoaterea din circuitul agricol a anumitor sume - un mecanism de finanțare pentru echipamentele de irigat, ca să închidem acest lucru. Toate aceste echipamente vor fi accesate direct pe fermă, dar fermierii trebuie să fie membri într-un OUAI care a accesat fonduri europene', a precizat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a aflat miercuri în Brăila, unde s-a întâlnit cu fermierii din județ și a vizitat mai multe stații de pompare apă modernizate în localitățile Viziru, Stăncuța, Spiru Haret și Lacu Rezii, în Viziuru și Lacu Rezii vizitând și două parcuri fotovoltaice.