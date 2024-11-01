Homepage » Actual

Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății

| 26 noi, 18:35


Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea Strategiei Naționale de Apărare, că cea mai mare amenințare este reprezentată de regimul putinist, menționând că 'de 300 de ani Rusia face rău țării noastre în toate formele ei de existență'.

 

'Când îi aud pe cei care răspândesc ură și dezinformare și slăbesc apărarea acestei țări le spun așa: de 300 de ani Rusia face rău acestei țări, în toate formele ei de existență, că de 12 ori au invadat România. Bunicul meu a luptat ca veteran de război împotriva Rusiei și apoi l-au băgat cei instalați de ruși aici, comuniștii, după care plângeți voi, la pușcărie politică', a afirmat Drulă.
El a adăugat că cea mai mare amenințare este regimul putinist.
'Cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății noastre, a felului nostru de a trăi este acest regim absolut al răului, regimul putinist. Rusia, continuarea Uniunii Sovietice, care întotdeauna și-a găsit trădători și idioți utili. Ucraina luptă și pentru libertatea noastră. Întotdeauna există o față frumoasă a umanității, a demnității și a dreptății care nu pleacă capul și nu așteaptă ca trădătorii un stăpânitor căruia să-i pupe cizma', a mai spus Cătălin Drulă.
Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030.

 

