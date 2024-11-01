Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății

'Când îi aud pe cei care răspândesc ură și dezinformare și slăbesc apărarea acestei țări le spun așa: de 300 de ani Rusia face rău acestei țări, în toate formele ei de existență, că de 12 ori au invadat România. Bunicul meu a luptat ca veteran de război împotriva Rusiei și apoi l-au băgat cei instalați de ruși aici, comuniștii, după care plângeți voi, la pușcărie politică', a afirmat Drulă.

El a adăugat că cea mai mare amenințare este regimul putinist.

'Cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății noastre, a felului nostru de a trăi este acest regim absolut al răului, regimul putinist. Rusia, continuarea Uniunii Sovietice, care întotdeauna și-a găsit trădători și idioți utili. Ucraina luptă și pentru libertatea noastră. Întotdeauna există o față frumoasă a umanității, a demnității și a dreptății care nu pleacă capul și nu așteaptă ca trădătorii un stăpânitor căruia să-i pupe cizma', a mai spus Cătălin Drulă.

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030.