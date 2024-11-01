Homepage » Actual

Daniel Băluță: Contracandidații mei au preferat să se unească într-un front al acuzațiilor și răspândirii de informații false

26 noi, 18:32

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de edil general al Capitalei, a declarat că a asistat, în ultimele zile, la un spectacol, contracandidații săi preferând să se unească într-un front al acuzațiilor și răspândirii de informații false.

 

'În ultimele zile am asistat la un spectacol politic care nu ajută pe nimeni. Contracandidații mei au preferat să se unească într-un front al acuzațiilor și al răspândirii de informații false, în loc să prezinte bucureștenilor proiecte și soluții pentru ele. Oamenii nu-și plătesc căldura, sănătatea sau siguranța cu circ politic. Ei au nevoie de administrație serioasă și nu de jocuri electorale', a spus primarul Băluță, miercuri, într-o conferință de presă.
El a punctat că afirmațiile potrivit cărora ar fi dorit un bloc lângă Cimitirul Bellu sunt false.
'Autorizația a fost emisă exclusiv în baza legii și numai după obținerea tuturor avizelor obligatorii, inclusiv de la Primăria Municipiului București, de la Ministerul Culturii și de la Direcția de Sănătate Publică. Terenul este privat, iar documentația urbanistică, PUZ-ul și PUD-ul, au fost aprobate de Consiliul General, respectiv de Consiliul Local Sector 4, deci obligatoriu de respectat. Pe acel teren nu au existat niciodată morminte. Mai mult decât atât, ați văzut și ieri clarificările pe care antreprenorul le-a făcut: acolo a fost o fabrică de dulciuri', a spus primarul Băluță.
El a menționat că regimul de înălțime aprobat diferențiază zona dinspre cimitir, P+1, de frontul stradal, P+11.
'Ca primar, nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă. Ar fi însemnat abuz în serviciu, iar eu nu fac abuzuri. Da, legislația poate fi îmbunătățită, dar nu poate fi încălcată', a declarat Daniel Băluță.
El a spus că lupta cu 'dezvoltările haotice' se face prin reguli urbanistice corecte, nu prin ilegalități.
'Legat de discuțiile din jurul Spitalului de Stomatologie al Sectorului 4, care este primul construit în București după 30 de ani, procedura de achiziție publică pentru dotări a fost 100% transparentă. Ea a început în anul 2019. Anunțul public a fost prezent în SEAP timp de 37 de zile. Un singur operator a depus ofertă. Aceasta a fost conformă și a fost declarată câștigătoare, potrivit legii. Nu există niciun element netransparent, preferențial sau nelegal', a declarat Daniel Băluță.
El a afirmat că, în urmă cu câteva săptămâni, CEO-ul celui mai mare producător de echipament medical de specialitate stomatologică din lume a fost prezent la centrul de excelență deschis la acest spital, pentru a prezenta noi echipamente ce ar putea fi utilizate de medici și studenții la stomatologie.
'În ceea ce privește finanțarea campaniei mele, ea a fost și este realizată exclusiv din contribuții proprii. Discuțiile despre donațiile către partid nu țin de activitatea primarului, ci trebuie clarificate la nivelul formațiunii politice, nu la nivelul administrației. A încerca să transformi un spital public într-o armă politică este o formă de cinism pe care nu o pot accepta. Concluzia este una singură. În timp ce alții fac show politic, eu continui să fac administrație. Construim spitale, școli, stații de pompieri, secții de primiri urgențe, parcări, magistrale de metrou', a adăugat Daniel Băluță.

 

