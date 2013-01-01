Homepage » Actual

Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă

| 22 oct, 19:00

 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte.

 

 

Moșteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă.
'Cu siguranță va avea ordinul pilotul sau cei angajați în operațiune vor avea ordinul de a o da jos. Și azi-noapte am avut drone foarte aproape de granița noastră și am avut avioane din nou în aer și ale noastre și ale partenerilor germani și au avut acest accept de a angaja și a o da jos dacă va intra în spațiu aerian românesc', a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului.
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că spațiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localitățile ucrainene de pe malul Dunării, granița româno-ucraineană, și că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea țintelor aeriene care ar fi pătruns în spațiul aerian național.

 

