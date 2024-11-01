Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026

''Am încheiat cu succes negocierile pentru aprobarea PNRR revizuit. Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026. Aprobarea planului revizuit azi la Bruxelles este rezultatul unor negocieri intense purtate cu Comisia Europeană - un proces complex, în care responsabilitatea și pragmatismul au făcut diferența. În ultimele 4 luni, am reușit să menținem nivelul maxim al granturilor nerambursabile pentru România, reducând în același timp presiunea asupra bugetului de stat, printr-o structură a planului mai simplă și mai eficientă'', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în urma negocierilor a fost asigurată finanțarea Autostrăzii Moldovei, prin transferul proiectului din componenta de împrumut a PNNR în cea de grant - un pas important pentru execuția lucrărilor din fonduri europene nerambursabile și o garanție a finalizării proiectului în 2026 și pentru dezvoltarea regiunii de nord-est a țării și a comunităților locale.

De asemenea, au fost menținute sume importante din granturi prin revizuirea jalonului privind gap-ul de TVA și asumarea unei reforme reale a ANAF și au fost majorate alocările pentru economie și mediul privat, inclusiv prin capitalizarea Băncii de Dezvoltare și Investiții cu 500 milioane lei, ''o sumă importantă care se va vedea în business în următorii ani''.

''Până acum, România a încasat 10,7 miliarde de euro, iar până la finalul anului viitor urmează să mai atragă o sumă similară. Acești bani trebuie să ajungă rapid în economie și să susțină creșterea, investițiile și locurile de muncă. Relansarea economică nu se face prin promisiuni, ci prin decizii curajoase și prin atragerea fiecărui euro disponibil pentru dezvoltarea României'', a punctat Alexandru Nazare.

Conform unui comunicat al Ministerului de Finanțe, România a obținut, joi, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, și 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe șase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiția reformelor asumate.

Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU, se arată în comunicat.

La ECOFIN, România a fost reprezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.