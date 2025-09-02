Homepage » Actual

Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România

| 09 oct, 17:55

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România. ”Este adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar iată că el nu este deloc unul şovăielnic”, a adăugat Ţoiu.

 

Oana Ţoiu a fost întrebată, miercuri seară, la Antena 3, după întâlnirea avută cu secretarul de stat amercian Marco Rubio dacă se poate vorbi de o întărire a relaţiilor dintre România şi SUA.
”Este corect. Pe de altă parte, eu cred că întotdeauna am avut o relaţie puternică. Parteneriatul Strategic este şi rămâne esenţial pentru România. Este adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar iată că el nu este deloc unul şovăielnic”, a afirmat Oana Ţoiu.
Ea a precizat că şi tema Mării Negre a fost pe agenda discuţiilor cu oficialul american.
”În ceea ce priveşte Marea Neagră, am discutat şi despre priorităţile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare din perspectiva României să semnăm practic propuneri pe care le-au avut Statele Unite ale Americii în ceea ce priveşte securitatea maritimă în privinţa cablurilor submarine. Acest lucru este foarte important şi pentru noi, chiar dacă Marea Neagră are mai puţine decât alte regiuni, are un potenţial foarte mare de a avea mai multe şi e foarte important şi din perspectiva capacităţii noastre de a atrage investiţii, să ne uităm cu mai mare atenţie în această zonă de securitate. De altfel, i-am şi informat echipa Departamentului de Stat şi pe secretarul de stat Marco Rubio privind planurile noastre şi discuţiile pe care le avem în Uniunea Europeană şi cu Bulgaria de a stabili practic un hub de securitate maritimă la Marea Negră”, a transmis ministrul de Externe.
Oana Ţoiu a adăugat că ”România a fost, este şi va continua să fie respectată aici, aşa cum şi SUA este respectată acasă”.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

ciolacu

Ciolacu: În acest moment nu avem un plan economic; ceea ce se întâmplă este împotriva românilor

08 oct, 19:25
Citeşte mai departe
tel

ANCOM: Apelurile inițiate din afara României, ce afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă, vor fi blocate

08 oct, 19:24
Citeşte mai departe
dan

Europarlamentarul Dan Nica (PSD): Românii pot avea facturi mai mici la energie

08 oct, 19:20
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dana Rogoz, mândră de cât de independent este fiul ei, Vlad. Ce face tânărul în fiecare seară

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Unul dintre cei mai mari producător de armament din UE avertizează asupra dronelor care amenință fabricile sale: 'Suntem îngrijorați'
h
Criză de încredere în Coaliție - un lider PNL respinge ideea candidatului comun pentru Capitală: 'Nu vreau să repet rușinea lui Crin Antonescu'
h
Breaking - Descinderi în Timiș și Caraș: Poliția a găsit stive de bani la traficanții de steroizi
economica.net
feminis.ro
h
Dana Rogoz, mândră de cât de independent este fiul ei, Vlad. Ce face tânărul în fiecare seară
h
A murit Marius Keșeri. Toboșarul trupei Direcția 5 avea 60 de ani
h
Sora lui Dolly Parton cere fanilor să se roage pentru sănătatea acesteia
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ