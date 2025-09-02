Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România

Oana Ţoiu a fost întrebată, miercuri seară, la Antena 3, după întâlnirea avută cu secretarul de stat amercian Marco Rubio dacă se poate vorbi de o întărire a relaţiilor dintre România şi SUA.

”Este corect. Pe de altă parte, eu cred că întotdeauna am avut o relaţie puternică. Parteneriatul Strategic este şi rămâne esenţial pentru România. Este adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar iată că el nu este deloc unul şovăielnic”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea a precizat că şi tema Mării Negre a fost pe agenda discuţiilor cu oficialul american.

”În ceea ce priveşte Marea Neagră, am discutat şi despre priorităţile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare din perspectiva României să semnăm practic propuneri pe care le-au avut Statele Unite ale Americii în ceea ce priveşte securitatea maritimă în privinţa cablurilor submarine. Acest lucru este foarte important şi pentru noi, chiar dacă Marea Neagră are mai puţine decât alte regiuni, are un potenţial foarte mare de a avea mai multe şi e foarte important şi din perspectiva capacităţii noastre de a atrage investiţii, să ne uităm cu mai mare atenţie în această zonă de securitate. De altfel, i-am şi informat echipa Departamentului de Stat şi pe secretarul de stat Marco Rubio privind planurile noastre şi discuţiile pe care le avem în Uniunea Europeană şi cu Bulgaria de a stabili practic un hub de securitate maritimă la Marea Negră”, a transmis ministrul de Externe.

Oana Ţoiu a adăugat că ”România a fost, este şi va continua să fie respectată aici, aşa cum şi SUA este respectată acasă”.