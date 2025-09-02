Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut

'Din punct de vedere al proiectului termocentralei de la Iernut, început în 2016, suntem într-o situație foarte complicată, am fost și pe teren acolo. Compania care a câștigat achiziția este în insolvență, acum două zile judecătorul sindic dintr-o țară membră a Uniunii Europene, de unde este această companie, i-a mai dat încă o prelungire de 30 de zile. Am început toate procedurile prin care sunt foarte determinat să reziliez acest contract și să executăm și garanția de bună execuție, pentru că, indiferent de unde vine o anumită companie în România, nu are dreptul să blocheze proiecte importante în dezvoltarea infrastructurii energetice a țării noastre', a spus ministrul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

El a estimat cuantumul garanției de bună execuție la zeci de milioane de lei, dar a menționat că se desfășoară o analiză în acest sens.

'Am început procedura pentru acest lucru. Sunt cuantumuri diferite, în funcție de valoarea pe care o fac colegii din Romgaz, referitor la lucrările care s-au efectuat. E o analiză în curs în momentul de față pentru a stabili foarte clar cuantumuri și date. (...) O cifră exact o să o am după ce se termină această analiză. E o procedură care durează aproximativ 30 de zile. Ea a fost inițiată', a explicat el.

Ministrul a subliniat că statul român e pregătit să apeleze la această măsură pentru a-și proteja interesele, astfel încât termocentrala să furnizeze în cel mai scurt timp energie în rețeaua din nordul României.

'Statul român e pregătit să folosească această măsură pentru a-și proteja interesele, pentru a-și proteja activele și pentru a putea în cel mai scurt timp să continue munca în acest obiectiv, extrem de complex din punct de vedere tehnic, și care va reuși să aducă energia în rețeaua din nordul României, în Transilvania, aproximativ 400 de MW putere în bandă, ceea ce este critic pentru sistemul energetic al României de astăzi. Deci, fac tot ce ține de mine legal, împreună cu colegii mei, ca să terminăm o dată proiectul acesta și, după zece ani de întârzieri, contestații, tertipuri juridice, să producem o dată energie la Iernut', a precizat ministrul.

El a estimat că lucrările rămase nefinalizate reprezintă mai puțin de 10% din întregul proiect și că ar putea fi realizate în șase - nouă luni.

'E un segment foarte complicat, e sub 10% necesarul final de rest de execuție a lucrărilor de acolo. În mod normal, după estimările din șantier, ar trebui ca aceste lucrări să dureze aproximativ șase-nouă luni - mai mult durează procedurile birocratice și chichițele avocățești decât munca efectivă în acest sit. Eu estimez aproximativ nouă luni într-un scenariu optimist', a mai spus el.

Bogdan Ivan a mai precizat că România ocupă unul dintre primele patru locuri în UE din punct de vedere al prețului energiei electrice pentru consumatorii finali.

El a menționat că mai există proiecte în vederea producerii de energie electrică, dintre care unele au fost începute în urmă cu 10 sau 30 de ani. În acest sens, a făcut referire la proiecte Hidroelectrica, începute chiar și în 1985, finalizate în proporție de peste 70-80%, dar care sunt blocate în urma contestațiilor privind avizele de mediu.

'Avem întârzieri sistemice la foarte multe proiecte care trebuiau să înlocuiască capacitățile de producție a energiei electrice în bandă de la Complexul Energetic Oltenia, care au întârzieri trei sau chiar patru ani, iar acolo avem un focus foarte clar. Am organizat împreună cu colegii din minister echipe, responsabili, săptămânal, raport fizic, raport financiar, pentru ca toate aceste proiecte să intre în producție. Din punct de vedere al proiectelor Hidroelectrica, unele dintre ele începute chiar și în 1985, sunt în momentul de față în proporție de peste 70-80% finalizate, dar datorită unor activități în zona contestațiilor cu privire la avizele de mediu, ele sunt blocate și acolo am început o discuție foarte pragmatică, inclusiv cu Ministerul Mediului, pentru a vedea care sunt situațiile ce pot să fie deblocate și care sunt situațiile care mai necesită avize suplimentare. Cred foarte mult în protecția mediului, dar în același timp cred foarte mult că avem nevoie de energie electrică ieftină', a spus el.