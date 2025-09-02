Israelul declară că încetarea focului va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore” de la reuniunea Cabinetului

Această perioadă de 24 de ore, va fi urmată de o perioadă de 72 de ore în care Hamas va elibera ostaticii rămaşi.

Bedrosian a declarat că versiunea finală a primei faze a planului a fost semnată în Egipt joi dimineaţă.

„Versiunea finală a primei faze în vederea eliberării tuturor ostaticilor” din planul preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza a fost semnată joi dimineaţă de toate părţile implicate, a declarat Shosh Bedrosian.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi că o reuniune a cabinetului de securitate, pentru a vota acordul de încetare a focului şi eliberarea ostaticilor din Gaza, are loc de la ora 17:00.

Cabinetul de securitate, un organism decizional ministerial restrâns, se va reuni înaintea unei reuniuni a tuturor membrilor guvernului, a declarat Shosh Bedrosian.

Benyamin Netanyahu anunţase deja că va reuni guvernul la ora 17:00 pentru a aproba planul de eliberare a ostaticilor deţinuţi în Gaza, anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Purtătoarea de cuvânt a mai spus că Netanyahu a avut o „conversaţie cordială” cu Trump joi dimineaţă, în cadrul căreia cei doi lideri s-au felicitat reciproc pentru „realizarea istorică”.