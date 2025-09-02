Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile

Întrebat, miercuri seară, la Digi 24, dacă, în contextul viitoarei rectificări bugetare, simte, atunci când vede cererile ministerelor, că sunt instituţii publice care nu sesizează deloc că trebuie strânsă cureaua, Tanczos Barna a răspuns: ”Simt acest lucru de 10 ani, de 20 de ani, de când sunt în administraţie”.

”Nu aş putea să spun că nu le pasă. Acesta este reflexul instituţional. Aşa este în România. Fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli, când se discută de bugete şi de investiţii, toată lumea cere, cere, cere. S-a obişnuit toată lumea să ceară cel puţin dublu ca să primească jumătate. Este o chestiune instituţională care nu dispare de azi pe mâine. Este o problemă an de an, de aceea apare rectificarea, de aceea trebuie să fie foarte prudent Ministerul Finanţelor tot timpul ca să ţină lucrurile sub control cât poate”, a completat vicepremierul.