Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Vicepremierul Tanczos Barna mărturiseşte că, de aproximativ două decenii, de când este implicat în administraţia publică, observă că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile. ”Aşa este în România: fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli”, afirmă Tanczos Barna.
Întrebat, miercuri seară, la Digi 24, dacă, în contextul viitoarei rectificări bugetare, simte, atunci când vede cererile ministerelor, că sunt instituţii publice care nu sesizează deloc că trebuie strânsă cureaua, Tanczos Barna a răspuns: ”Simt acest lucru de 10 ani, de 20 de ani, de când sunt în administraţie”.
”Nu aş putea să spun că nu le pasă. Acesta este reflexul instituţional. Aşa este în România. Fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli, când se discută de bugete şi de investiţii, toată lumea cere, cere, cere. S-a obişnuit toată lumea să ceară cel puţin dublu ca să primească jumătate. Este o chestiune instituţională care nu dispare de azi pe mâine. Este o problemă an de an, de aceea apare rectificarea, de aceea trebuie să fie foarte prudent Ministerul Finanţelor tot timpul ca să ţină lucrurile sub control cât poate”, a completat vicepremierul.
Diana Buzoianu spune că etapele legale trebuie să fie realizate în privința hidrocentralelor nefinalizate
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
