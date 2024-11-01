Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile la Primăria București: Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului

”În această dimineaţă am stat împreună cu echipa mea şi am discutat despre continuarea proiectelor, pentru că sunt foarte multe proiecte pe care trebuie să continuăm sectorul 6. Aşteptăm în această săptămână ok-ul de la ANAF pentru a asemna contractul cu câştigatorul spitalului pe care-l construim în sectorul 6. Continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, parcul Lacul Morii, parcul Grozăveşti. Avem mai multe şcoli în construcţie. (..) Este o perioadă de sfârşit de an foarte importantă pentru a evalua maturitatea proiectelor, acolo unde am reuşit să cheltuim banii. Vedem care sunt întârziate şi de ce anume sunt întârziate, pentru că sunt şi proiecte întârziate, aşa este în administraţie, din păcate. Este un moment în care facem acest bilanţ şi urmează să se întâlnească domnul Moldovan, pentru că este viceprimarul 1 al Sectorului 6, deci automat, pe Codul Administrativ, odată ce voi semna demisia, pentru că mă gândesc că aceasta este calea prin care trebuie să eliberez poziţia pentru a putea să depun jurământul pentru a fi Primar general, dânsul automat va deveni primarul interimar al sectorului 6”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul ales al Capitalei a mai spus că în această perioadă este pe telefon cu primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

”Pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună şi jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multe informaţii, o perioadă prin care voi contura şi mai bine viziunea şi voi adăuga practic la program, pentru că din experienţa pe care am avut-o ca primar de sector, în momentul în care un candidat îşi creionează programul şi eu vă zic că mi-am scris singur programul, de la prima până la ultima literă, în momentul în care ajunge într-o instituţie, află informaţiile pe care nu are cum să le ştie, nefiind acolo, deci va trebui ca să îmi conturez programul de guvernare”, a precizat Ciucu.

El a menţionat că pentru el este o perioadă în care trebuie să lase lucrurile în regulă la Primăria sectorului 6 şi o perioadă în care trebuie să se pună la punct cu ce se întâmplă în nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti.

”Probabil că cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Deci, pe acest sfârşit de an, în funcţie şi de momentul în care guvernul va adopta legea bugetului, noi, primarii, avem 45 de zile pentru a întocmi bugetul. (..) Deci va urma o perioadă destul de grea pentru că ştim foarte bine, sunt probleme financiare la nivelul primării municipiilor Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Primarul ales a ţinut să precizeze că ”aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”

. ”Sper să aduc câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura, va fi nevoie probabil şi de nişte reforme în ceea ce priveşte serviciile publice, dar nu mai intru în alte detalii până nu mă pun efectiv la punct cu toate informaţiile de care am nevoie, ca să pot vorbi mult mai competent şi mult mai informat”, a mai spus Ciucu.