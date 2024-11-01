Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an

”Am publicat astăzi în transparenţă proiectul bugetului pentru 2026. Este un buget transparent - construit în strânsă coordonare cu toţi colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an”, a scris, marţi, Alexandru Nazare, pe Facebook.

Ministrul susţine că este un buget care acoperă domeniile prioritare pentru România, deşi nevoile în societate şi în economie sunt mult mai numeroase.

”Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală şi investiţiile necesare pentru dezvoltarea României. Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a mai transmis ministrul.

Acesta susţine că a fost creat spaţiul fiscal pentru un nou record al investiţiilor publice, care vor susţine întreaga economie – peste 163 de miliarde de lei (peste 8% din PIB), cu aproximativ 25,6 de miliarde de lei mai mult decât în 2025.

”Deficit bugetar estimat la 6,2% din PIB, cu o traiectorie de reducere la 5,1% în 2027. Venituri bugetare de aproximativ 736,5 de miliarde se lei, în creştere cu 20,2% faţă de anul trecut, susţinute de o colectare mai bună şi de digitalizarea ANAF. Peste 110 de miliarde de lei din fonduri europene pentru investiţii, cu peste 40% mai mult decât în 2025”, a mai transmis ministrul.

Acesta afirmă şi că bugetul include programe importante pentru sprijin social şi educaţie:

1,7 miliarde lei pentru sprijinirea vârstnicilor.

1,53 miliarde lei pentru programul „Masă Sănătoasă” în şcoli.

15,48 de miliarde de lei pentru servicii sociale destinate copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi.

”În acelaşi timp, bugetul pentru 2026 susţine mediul de afaceri şi investiţiile private, printr-un set coerent de măsuri care încurajează dezvoltarea economică şi capitalul românesc. Sunt prevăzute scheme de ajutor de stat pentru investiţii, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, instrumente moderne de finanţare şi programe dedicate industriilor strategice, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din diaspora. Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investiţiile pe termen lung şi să susţină dezvoltarea companiilor din România”, a declarat Nazare.

MInistrul transmite că ”echilibrul şi responsabilitatea rămân în continuare principiile noastre de bază în gestionarea banilor publici”.

Proiectul de buget este disponibil în transparenţă publică pe site-ul Ministerului Finanţelor