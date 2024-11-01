Homepage » Actual

Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an

| 10 mar, 19:16

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, marţi, că bugetul pregătit pentru 2026 proiectează realist, atât nivelul veniturilor, cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an şi acoperă domeniile prioritare. ”Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a transmis ministrul.

 

”Am publicat astăzi în transparenţă proiectul bugetului pentru 2026. Este un buget transparent - construit în strânsă coordonare cu toţi colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an”, a scris, marţi, Alexandru Nazare, pe Facebook.
Ministrul susţine că este un buget care acoperă domeniile prioritare pentru România, deşi nevoile în societate şi în economie sunt mult mai numeroase.
”Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală şi investiţiile necesare pentru dezvoltarea României. Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a mai transmis ministrul.
Acesta susţine că a fost creat spaţiul fiscal pentru un nou record al investiţiilor publice, care vor susţine întreaga economie – peste 163 de miliarde de lei (peste 8% din PIB), cu aproximativ 25,6 de miliarde de lei mai mult decât în 2025.
”Deficit bugetar estimat la 6,2% din PIB, cu o traiectorie de reducere la 5,1% în 2027. Venituri bugetare de aproximativ 736,5 de miliarde se lei, în creştere cu 20,2% faţă de anul trecut, susţinute de o colectare mai bună şi de digitalizarea ANAF. Peste 110 de miliarde de lei din fonduri europene pentru investiţii, cu peste 40% mai mult decât în 2025”, a mai transmis ministrul.
Acesta afirmă şi că bugetul include programe importante pentru sprijin social şi educaţie:
1,7 miliarde lei pentru sprijinirea vârstnicilor.
1,53 miliarde lei pentru programul „Masă Sănătoasă” în şcoli.
15,48 de miliarde de lei pentru servicii sociale destinate copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi.
”În acelaşi timp, bugetul pentru 2026 susţine mediul de afaceri şi investiţiile private, printr-un set coerent de măsuri care încurajează dezvoltarea economică şi capitalul românesc. Sunt prevăzute scheme de ajutor de stat pentru investiţii, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, instrumente moderne de finanţare şi programe dedicate industriilor strategice, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din diaspora. Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investiţiile pe termen lung şi să susţină dezvoltarea companiilor din România”, a declarat Nazare.
MInistrul transmite că ”echilibrul şi responsabilitatea rămân în continuare principiile noastre de bază în gestionarea banilor publici”.
Proiectul de buget este disponibil în transparenţă publică pe site-ul Ministerului Finanţelor

 

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca decizia Consiliului European privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată ulterior

12 mar, 18:52
bolojan

Bolojan: Nu mai putem direcționa bani către mecanisme 'suveică' doar pentru a se lua banii de la stat

12 mar, 19:07
psd

PSD: Miniștrii social-democrați vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de Bolojan

12 mar, 19:00
Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis

rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Emanuel Ungureanu
Deputatul Emanuel Ungureanu cere DNA explicaţii despre dosarul zborurilor Nordis-Ciolacu
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
h
VIDEO Bolojan și Zelenski au bătut palma la București: drone cu expertiză ucraineană ar putea fi produse în România
h
Viața lui Maduro după gratii - Urlă noaptea: „Sunt președintele Venezuelei! Spuneți țării mele că m-au răpit și că ne maltratează aici!”
h
Premieră în România. Ce mașini sunt la mare căutare. Dacia, Ford sau Mercedes încep să piardă teren
h
Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis
h
Incapabil să doarmă din cauza zgomotului, Morrissey și-a anulat un concert în Valencia
h
Cillian Murphy revine în lumea 'Peaky Blinders', într-un film care 'încheie povestea' serialului
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ