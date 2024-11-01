Ilie Bolojan: Vom depune la CCR argumentele în susţinerea celor patru măsuri contestate în pachetul de reformă administrativă

”Vom depune la Curtea Constituţională argumentele în susţinerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituţional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a scris, marţi, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta explică măsurile şi argumentele care au dus la impunerea lor.

Prima măsură contestată priveşte posibilitatea ca un funcţionar public să poată lucra, în regim parţial, la două primării de comună.

”În multe localităţi mici, un funcţionar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să îşi găsească oameni calificaţi pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluţia propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, şi să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetăţenilor”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente şi pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcţionarilor.

A doua măsură introduce obligaţia ca nu doar vânzătorul, ci şi cumpărătorul unui imobil sau al unui mijloc de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, deci să nu aibă datorii la primăria din localitate.

”Până acum, doar vânzătorul avea această obligaţie. Este de bun-simţ ca un cumpărător care are bani pentru achiziţii importante să îşi plătească obligaţiile faţă de comunitate înainte de a face noi investiţii”, apreciază Ilie Bolijan.

A treia temă priveşte posibilitatea ca primăriile sau Agenţia pentru Inspecţie Socială să reţină până la o treime din anumite prestaţii sociale, atunci când există datorii către autoritatea publică.

”Este corect ca un cetăţean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcţionarea şi dezvoltarea comunităţii în care locuieşte? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiţi de minime obligaţii?”, se întreabă prim-ministrul.

A patra prevedere contestată la Curtea Constituţională prevede suspendarea permisului de conducere în cazul neplăţii, într-un termen rezonabil, a amenzilor de circulaţie.

”De ce este necesară? În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulaţie. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficienţa diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în ţara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simţi liber să încalce legea din nou”, a mai explicat premierul.

Ilie Bolojan reiterează ideea că este dreptul Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională, dar se arată confins că măsurile sunt constituţionale.

”Eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituţionale, ci reprezintă opţiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă şi bugetară, dar şi siguranţa cetăţenilor. Nu putem avea o administraţie mai bună şi o ţară mai sigură fără să creăm şi condiţiile necesare, inclusiv în legislaţie, pentru asta”, apreciază Ilie Bolojan.

Avocatul Poporului a sesizat, vineri, Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, prin care sunt reduse mii de posturi în administraţie, adoptată săptămâna trecută de Guvern.

Conform sesizării trimise CCR, textele încalcă prevederi din Constituţie referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap,la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.