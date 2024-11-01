Homepage » Actual

Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse

| 16 feb, 18:28

 

Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, a declarat, luni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

 

 

 

''Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ - toți susțin funcționarea zilnică a sistemului. O reducere brută și liniară a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții'', a scris ministrul, pe Facebook.
În opinia sa, sănătatea are nevoie de reformă profundă.
''Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare'', a subliniat Alexandru Rogobete.
Potrivit acestuia, reforma corectă înseamnă: criterii ''reale'' de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor, reorganizarea sistemului de gărzi, reclasificarea spitalelor, dar și reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.
Ministrul Sănătății este de părere că economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform.
''Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi. Pentru pacienți: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final - binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor'', a transmis ministrul.
El a afirmat că sistemul de sănătate va fi reașezat pe principii de responsabilitate, performanță și respect și va fi întărit prin ''reformă reală, nu prin măsuri contabile''.

 

