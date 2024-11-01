Abrudean: Recesiunea tehnică - chestiune temporară, colaterală reformelor, care va fi depășită

''Actuala coaliție de guvernare îl are ca prim-ministru pe Ilie Bolojan, așa a fost protocolul acestei coaliții, așa a fost votat în Parlamentul României. Acum ne grăbim cu toții să facem declarații despre recesiunea tehnică. Vă reamintesc că am avut recesiune tehnică și în 2024, n-a fost atât tam-tam atunci, din ce îmi amintesc eu'', a afirmat Abrudean.

El a adăugat că recesiunea tehnică va fi depășită, iar rating-ul României a fost menținut.

''Eu cred că recesiunea tehnică, așa cum au explicat și premierul și Ministerul Finanțelor, este o chestiune colaterală reformelor care au fost realizate până în prezent, măsurilor care s-au luat până acum. Este o chestiune temporară, care va fi depășită. Important este să ne uităm un pic și la agențiile de rating și avem Fitch care ne-a păstrat ratingul, bun rău cum era, dar l-a păstrat, deci nu ne-a dus mai jos, cu toată recesiunea tehnică despre care văd că foarte mulți vorbesc foarte mult în această perioadă. Premierul a explicat foarte bine lucrurile astea, pe înțelesul tuturor, pentru că sunt chestiuni tehnice pe care nu cred că le stăpânește oricine'', a completat Mircea Abrudean.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de INS.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat al tranziției către o economie solidă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că este timpul să fie oprit ''acest tăvălug al deciziilor economice stupide'', avertizând că ''dacă o guvernare nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc''.