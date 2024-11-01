Abrudean: Recesiunea tehnică - chestiune temporară, colaterală reformelor, care va fi depășită
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că recesiunea tehnică este o chestiune ''temporară'', ''colaterală reformelor care au fost realizate până în prezent'', care va fi depășită, menționând că și în 2024 a fost recesiune tehnică și ''n-a fost atât tam-tam''.
''Actuala coaliție de guvernare îl are ca prim-ministru pe Ilie Bolojan, așa a fost protocolul acestei coaliții, așa a fost votat în Parlamentul României. Acum ne grăbim cu toții să facem declarații despre recesiunea tehnică. Vă reamintesc că am avut recesiune tehnică și în 2024, n-a fost atât tam-tam atunci, din ce îmi amintesc eu'', a afirmat Abrudean.
El a adăugat că recesiunea tehnică va fi depășită, iar rating-ul României a fost menținut.
''Eu cred că recesiunea tehnică, așa cum au explicat și premierul și Ministerul Finanțelor, este o chestiune colaterală reformelor care au fost realizate până în prezent, măsurilor care s-au luat până acum. Este o chestiune temporară, care va fi depășită. Important este să ne uităm un pic și la agențiile de rating și avem Fitch care ne-a păstrat ratingul, bun rău cum era, dar l-a păstrat, deci nu ne-a dus mai jos, cu toată recesiunea tehnică despre care văd că foarte mulți vorbesc foarte mult în această perioadă. Premierul a explicat foarte bine lucrurile astea, pe înțelesul tuturor, pentru că sunt chestiuni tehnice pe care nu cred că le stăpânește oricine'', a completat Mircea Abrudean.
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de INS.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat al tranziției către o economie solidă.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că este timpul să fie oprit ''acest tăvălug al deciziilor economice stupide'', avertizând că ''dacă o guvernare nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc''.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
16 feb, 18:28
16 feb, 18:34
Ivan: La Azomureș, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrășămintele să meargă direct la fermie
16 feb, 18:31
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57