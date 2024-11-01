Ivan: La Azomureș, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrășămintele să meargă direct la fermie

'Gazul din Marea Neagră, mare parte din el, o să meargă, și îmi doresc asta, în industria din România, în industria petrochimică, iar la Azomureș, împreună cu ministrul Barbu, deja am creat un sistem prin care îngrășămintele or să meargă direct la fermieri. (...) toate subvențiile agricole pe suprafață care trebuie să meargă la fermieri, or să primească niște bonuri valorice, cu care se vor duce la Azomureș la fabrică, or să ia îngrășământul și automat se face decont între Romgaz, care prea activele de la Azomureș, și Ministerul Agriculturii. Mă interesează ca gazele românilor, din subsolul României, să fie aduse în industria din România, altfel nu putem să ne dezvoltăm ca țară', a spus Ivan.

Pe de altă parte, ministrul a subliniat că reducerea prețurilor la energie este prioritate zero și, 'deja, conform comparatorului de prețuri, față de acum o jumătate de an, sunt oferte cu 20% mai mici, datorită măsurilor luate în ultimele șase luni de zile'.

'Și nu este suficient. Continuăm munca și vreau să o continuăm împreună cu dumneavoastră, în Parlament, în comisiile parlamentare. Vă solicit, că suntem toți aici, din toate partidele, dincolo de culorile politice, să dezbatem un draft al Legii 123 (a energiei electrice și a gazelor naturale n.r), pe care vreau să-l prezint în comisiile de specialitate și să lucrăm împreună ca să facem din România cea mai puternică țară în materie de producție de energie și gaze naturale și românii să aibă prețuri mici, comparativ cu restul Uniunii Europene', a punctat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat, luni, în Parlament, la dezbaterile politice 'Ora Guvernului', la solicitarea Grupului parlamentar al USR.