Deputatul Emanuel Ungureanu cere DNA explicaţii despre dosarul zborurilor Nordis-Ciolacu

”Acum câteva zile, am aflat că plângerea penală pe care am făcut-o pe 30 decembrie 2024 a ajuns cumva în atenţia procurorilor. Suspiciunea mea este că domnul Voineag vrea să îl răsplătească pe domnul Ciolacu pentru şefia DNA şi cred că vrea să fie albit acest dosar, aşa cum au fost albite şi dosarul domnului Bodog, şi dosarul domnului Tudorache. Cei 1.200 de păgubiţi în afacerea de tip mafiot Nordis au nevoie de răspunsuri, ce s-a făcut cu banii lor şi dacă nu cumva o parte din ei s-au scurs şi în buzunarul domnului Ciolacu şi al acelui grup infracţional care a păcălit mulţi români şi a produs o pagubă de câteva milioane de euro”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul USR a mai arătat că a fost citat, în calitate de martor, de către DNA Suceava, la o adresă greşită, deşi era mult mai uşor să fie chemat la structura centrală, dată fiind calitatea de deputat.

„Am fost citat să dau detalii despre ceea ce ştie toată ţara, că domnul Ciolacu a zburat cu jeturi private de la Nordis fără să justifice, în declaraţia de avere, aceste zboruri de lux. Întrebarea care se pune este dacă are curaj domnul Voineag să se pună cu cel care l-a numit la şefia DNA, ştiind faptul că justiţia din România este controlată de doamna Lia Savonea şi de către PSD. Şi ce se întâmplă cu cei 1.200 de oameni ţepuiţi de Vicol, de Ciolacu şi gaşca lor?”, a adăugat Emanuel Ungureanu.