Homepage » Actual

Kelemen Hunor, după raportul din SUA: Trebuie să lămurim cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru

| 04 feb, 20:31

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, după raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA, în care se face referire la anularea alegerilor din 2024, că trebuie să lămurim cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, pentru că este credibilitatea noastră în joc.

 

Potrivit lui Kelemen Hunor, singura soluţie viabilă este un raport din partea Parlamentului, el adăugând că serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport, pentru că nu e treaba lor şi nici preşedintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează activitatea serviciilor.
”Noi, în societate, în continuare avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Sigur, niciodată nu o să fie toată lumea lămurită, dar măcar marea majoritate a oamenilor trebuie lămurită, trebuie explicată. Deci, avem o problemă în interiorul României. După aceea avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite. Acolo reapare această chestiune şi nu e problema dacă România era ţinţă, fiindcă, într-adevăr, în acest context, nu este România ţinţa principală, dar noi suntem exemplul dat, negative, în această dispută între Washington şi Bruxelles, privind libertate de exprimare şi aşa mai departe”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Europa FM.
Liderul UDMR a precizat că urmează Conferinţa de Securitate de la Munchen, undeva spre 20 februarie, unde iarăşi se va discuta despre acest aspect.
”Rămânem în memoria instituţională a Congresului, a Departamentului, de stat, a administraţiei, si dacă pleacă, la un moment dat, administraţia actuală, şi dacă vine o altă administraţie, acolo rămânem, în memoria instituţională, aşa cum am rămas acolo, după ce a plecat Biden. Deci, în acest punct de vedere, trebuie să lămurim şi cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, fiindcă credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea rămâne”, a spus Kelemen Hunor.
”De aceea, eu cred că în acest moment, singura soluţie viabilă este un raport din partea Parlamentului. Suntem în întârziere”, a adăugat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a subliniat că ”serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport, că nu e treaba lor”.
”Preşedintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează activitatea serviciilor secrete. Şi, la un moment dat, printr-un control parlamentar asupra SRI-ului, sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină”, a menţionat Kelemen Hunor.
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. ”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, adaugă Comisia Juridică.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolo

Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administrației și relansarea economică

06 feb, 16:35
Citeşte mai departe
negror

DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize

06 feb, 16:45
Citeşte mai departe
buzo

Buzoianu: Pentru România, e important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri pentru proiecte de apă

06 feb, 16:43
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Dosar cutremurător: fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată 30 de zile în cazul crimei pentru moștenire
h
Atenţionare de călătorie: Germania - zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza condiţiilor meteo
h
Minciuna despre alimentația sănătoasă: Specialiștii explică de ce nu există alimente 'bune' sau 'rele'
economica.net
feminis.ro
h
Potrivit lui Elon Musk, 'banii nu aduc fericirea'
h
Elton John acuză tabloidul Daily Mail de încălcări 'odioase' ale vieții sale private
h
FBI intensifică operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ