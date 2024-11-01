Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

El a precizat că, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătății se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru, după ce pe pagina unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum se pregătește pentru o intervenție chirurgicală.

'De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient. Dacă vrem respect și încredere, dacă vrem un sistem de sănătate funcțional și demn, trebuie să începem cu un element esențial - să oferim respect', a scris Rogobete, vineri, pe Facebook.

El a adăugat că, atunci când s-a pus problema unei tăieri 'paușale' de 10% din veniturile personalului din spitale, aplicată contabil, fără să se țină cont de realitatea din unitățile sanitare, a fost primul care a reacționat și a opus rezistență.

'Am făcut-o pentru că respect personalul medical care muncește onest, care face gărzi, care rămâne peste program și care nu transformă profesia într-un business de oportunitate. Am făcut-o pentru că respect pacientul. Pentru că nu sunt de acord cu 'plimbatul' de la un cabinet la altul doar pentru că cineva nu își respectă programul la public sau, mai direct spus, nu respectă legea. Recent, pe pagina publică a unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătește deja pentru a doua intervenție chirurgicală. Am cerut oficial conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie. Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam: există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 - fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans, solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS, solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare', a explicat ministrul.

Solicitarea de concediu a medicului respectiv nu este validă, a punctat Alexandru Rogobete, care a completat că a solicitat și unității sanitare private activitatea acestuia din aceeași zi, primind confirmarea că a efectuat două operații.

'Două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație. Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenție chirurgicală pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public. Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri. Începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătății se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Acest incident va genera un control național fără precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative. Pentru că dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, înainte de toate noi, cei care furnizăm servicii medicale, trebuie să respectăm sistemul din care facem parte. Nu vreau să generalizez, nu vreau să se înțeleagă greșit, în sistemul de sănătate există oameni excepționali care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienții lor și pe care voi cei care plecați și nu vă respectați programul de lucru îi umiliți', a mai transmis el.