Nicușor Dan: România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale

'Pacea și securitatea sunt temelia unei țări prospere. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm și să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. În cadrul intervenției mele la Washington, am afirmat clar că România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și își propune să contribuie concret în ceea ce privește situația umanitară din Gaza', a precizat Nicușor Dan, vineri, într-o postare pe Facebook.

România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA și Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant și transparent, a completat șeful statului.