Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România

20 feb, 20:24

 

Președintele Nicușor Dan reușește să consolideze profilul unei Românii respectate de toți partenerii internaționali, fapt confirmat în cadrul vizitei de joi de la Washington, afirmă europarlamentarul Eugen Tomac.

 

 

'Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România! Relația cu SUA este esențială pentru securitatea țării noastre și a tuturor românilor, indiferent de ce parte a Prutului se află. Acum un an, România se afla în pragul unor tensiuni fără precedent, totul părea lipsit de orice perspectivă. Astăzi, cu mari sacrificii și decizii bine chibzuite, România s-a reașezat pe direcția de la care nu avea voie să se îndepărteze niciodată', a scris Tomac pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, democrația, libertatea, respectarea drepturilor omului și un stat de drept funcțional sunt valorile fundamentale care trebuie să ghideze acțiunile noastre de zi cu zi.
'Președintele Nicușor Dan reușește să consolideze profilul unei Românii pe care toți partenerii o respectă, fapt confirmat în cadrul vizitei de ieri de la Washington. Pentru că, într-adevăr, românii chiar sunt un popor fantastic', a transmis Eugen Tomac.
Șeful statului a participat la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump.

 

