Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a mulţumit, joi, tuturor celor care i-au fost alături în aceste activităţi cât sa aflat sub control judiciar şi nu a avut voie să-şi exercite funcţia, afirmăd că ”a fost o muncă grea”.

”Nu doresc nimănui să treacă prin fapte, dar viaţa nu mai duce uneori şi prin zonă complicată. Dumnezeu ştie ce vrea să facă cu noi. Şi iată că justiţia funcţionează. Încă o dată recunoştinţă maximă justiţiei din România. Am crezut permanent în nevinovăţia mea. Permanent. cum era acolo”, a afirmat Robdert Negoiţă, joi, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook.

Primarul Sectorului 3 anunţă că a revenit la muncă: ”Iată-mă înapoi în biroul Primăriei. Din acest moment sunt la treabă, aşa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână, început de astăzi, cu sesizări, cu activitate, cu treabă, astfel încât să nu ducăm la îndeplinire menirea pentru care existăm aici şi anume probleme să rezolvăm în comun 3”.

Tribunalul Bucureşti a admis, joi, contestaţia depusă de Robert Negoiţă la măsura controlului judiciar, decizia instanţei fiind definitivă.

Primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoiţă, este vizat de o anchetă DNA, în 5 februarie având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce.

Procurorii au precizat că cercetările vizează infracţiunile asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025.

Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provocat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei, după ce ar fi construit şi asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz.

Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinate de posibilităţi afectării conducătorilor de gaze.

La finalul audierilor el a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, dar a contestat măsura.