Nicușor Dan: Închiderea strâmtorii Ormuz creează dificultăți majore pentru statele importatoare de petrol și combustibili

| 16 mar, 20:23

Închiderea strâmtorii Ormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili, iar țara noastră are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern, a afirmat, luni, pe platforma X, președintele Nicușor Dan.

 

El a discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep.
'Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027. Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării', a scris șeful statului.
Președintele a afirmat că a discutat cu reprezentanții companiei și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran.
'Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul. Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie', a arătat șeful statului.
El a apreciat că soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic.
'Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia', a adăugat el pe platforma X.

 

