Ministrul Educației: În aprilie, se pun în plată tranșele diferențelor salariale și dobânzile din hotărârile judecătorești

''Începând cu luna aprilie 2026, ministerul va pune în plată tranșele diferențelor salariale și dobânzile rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2026, cu termen de finalizare 31 decembrie 2026. De asemenea, în luna iunie, se va achita tranșa V de 35% din totalul diferențelor salariale rezultate prin aplicarea OUG nr. 48/2022 în valoare totală de aproximativ 326 milioane lei'', a precizat ministrul Educației într-o postare pe Facebook.

Reacția ministrului Educației vine după ce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație ''SPIRU HARET'' au acuzat, miercuri, Ministerul Educației că blochează plata drepturilor salariale cuvenite cadrelor didactice, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

''Conform informațiilor primite din teritoriu, achitarea sumelor programate pentru luna aprilie 2026 este amânată abuziv în cazurile în care valoarea acestora depășește 10.000 de lei. Acest blocaj persistă, deși verificările și auditul efectuat la nivel local au confirmat deja corectitudinea calculelor. Suspendarea plăților se face fără niciun temei legal, în contradicție directă cu deciziile instanțelor. Atragem atenția că ne aflăm în fața unei situații extrem de grave: Ministerul Educației și Cercetării refuză, în mod implicit, executarea unor sentințe obligatorii. Este inacceptabil ca tocmai instituția care ar trebui să garanteze drepturile angajaților din educație să devină cea care le încalcă în mod deliberat'', au susținut sindicaliștii într-un comunicat.

Ministerul Educației și Cercetării a informat, miercuri seara, printr-un comunicat de presă, că a emis Ordinul nr. 3226/18 februarie 2026 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii de către unitățile/instituțiile din învățământul preuniversitar de stat în anul 2026, iar ulterior emiterii acestui ordin, a procedat la îndeplinirea obligațiilor care îi revin astfel:

* la plata drepturilor salariale pentru luna februarie 2026 au fost achitate tranșele diferențelor salariale, precum și dobânzile rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2025, în valoare totală de 244 milioane lei;

* începând cu drepturile salariale ale lunii martie 2026, se pun în plată tranșele diferențelor salariale și dobânzile rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2026, cu termen de finalizare 31 decembrie 2026;

* la plata drepturilor salariale pentru luna mai 2026, cu data plății 14 iunie 2026, se va achita tranșa V de 35% din totalul diferențelor salariale rezultate prin aplicarea OUG nr. 48/2022 în valoare totală de circa 326 milioane lei.

Conform MEC, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi/ diferențe de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile/ instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, precum și a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi/ diferențe salariale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026, se realizează astfel:

* în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

* în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

* în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

* în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

* în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.