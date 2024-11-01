Cseke: MDLPA nu poate ajusta prețurile la anumite proiecte PNRR pentru locuințe nZEB destinate tinerilor

'Ajustarea prețului pe baza unei formule standardizate se întâmplă și la investițiile de la Compania Națională de Investiții și s-a întâmplat într-o măsură și la investițiile din PNRR, în limita sumelor pe care le avem pe fonduri europene. Pentru că mai mult acolo a apărut această provocare și pot să vă spun că la PNRR această provocare a apărut în principal la componenta care privește construcția de locuințe nZEB pentru tineri specialiști în sănătate sau educație. Nu avem o soluție pentru că ar trebui să punem bani din bugetul de stat și această posibilitate astăzi nu există. Nu în toate lucrările a apărut această problemă, depinde în urma achiziției publice la ce preț s-a adjudecat construcția', a declarat presei, la Vânători, în județul Mureș, Attila Cseke.

El a precizat că sunt autorități locale care s-au încadrat în plafonul asigurat din fonduri europene, dar există și unele UAT-uri care nu au reușit să o facă.

'Adică din licitație a ieșit un preț mai mare decât prețul decontat din fonduri europene și acolo autoritatea locală trebuie să pună o cofinanțare pentru a putea termina aceste lucrări. Deci pe 'Anghel Saligny' până acum ajustările au funcționat și vor funcționa și în continuare. Și pe PNDL a fost la fel, la Compania Națională de Investiții la fel. La PNRR suntem în ultima fază a programului și mesajul meu către autoritățile locale este acela să ne concentrăm pe aceste fonduri pentru că mai avem trei luni și trebuie să închidem aceste investiții. Ministerul Dezvoltării nu stă rău la PNRR, dar trebuie în aceste trei luni să mișcăm și mai mult', a subliniat Cseke.

Ministrul a precizat că gradul de absorbție este de 73% și că volumul de muncă este imens, fapt ce va impune un efort comun nu doar al ministerului, dar și din partea beneficiarilor.

'Avem un grad de absorbție de 73%, un volum de muncă imens. Vă rog să vă gândiți că la Ministerul Dezvoltării pe PNRR avem 5.372 de contracte pentru tot atâtea investiții și pentru toate aceste investiții, chiar dacă lucrăm cu o platformă digitală, avem propria noastră platformă. De la bun început e un imens circuit de lucru pentru că toate documentațiile încărcate în platformă trebuie verificate, trebuie cerute completări, dacă este cazul, și așa mai departe și va fi un efort. Va trebui să fie un efort comun nu numai al ministerului, dar și al primăriilor ca și beneficiari, pentru a putea închide aceste investiții', a spus Attila Cseke.

El a mai precizat că există o reglementare legală, aflată în vigoare de la începutul PNRR-ului, care prevede că MDLPA va recupera sumele alocate din fonduri europene de la beneficiari, dacă aceștia nu ating indicatorii din contractul de finanțare.

'Evident că noi nu ne dorim acest lucru, dar acesta înseamnă că trebuie să închidem aceste investiții pe PNRR cu toate documentațiile finale, cereri finale și așa mai departe, ca să nu fim nevoiți să cerem înapoi tot ceea ce s-a plătit până acum, ceea ce ar fi o mare, o mare problemă pentru UAT-uri, dar mai avem trei luni. Suntem în contact în relație directă cu autoritățile locale și sperăm că vom reuși să le finalizăm', a conchis Cseke Attila.