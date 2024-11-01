Homepage » Actual

Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru

26 feb, 22:47

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA, el arătând că va fi un dezastru, inclusiv pentru americani. El şi-a exprimat credinţa că NATO va rezista.

 

Fostul secretar general adjunct al NATO a fost întrebat la Europa FM dacă NATO ar mai putea exista fără Statele Unite.
”Nu. Probabil că am discuta despre altceva. Se poate, la limită. Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru”, a răspuns Mircea Geoană.
El a precizat că a existat o înţelegere după al doilea război mondial şi după căderea comunismului, două etape, între americani şi europeni, în care şi americanii au fost de acord că ei acoperă grosul securităţii europene şi noi deschidem piaţa, cumpărăm echipamente americane şi avem cu relaţia economică-financiară de comerţ cu America o relaţie privilegiată.
”La un moment dat americanii au început să spună staţi puţin că deal-ul nu e corect. Este dezechilibrat. Nu pot să plătesc eu pentru securitatea voastră, când suntem ţări totuşi bogate, nu vorbim de ţările din Est, dar vorbim de ţările mai mari, din Occident. Şi mai devreme sau mai târziu, momentul renegocierii contractului politico-economic urma să vină. Cu preşedintele Trump a venit mai abrupt, şi a venit de o manieră aproape brutală de foarte multe ori. Dar, structural vorbind, lăsând la o parte personajul, lăsând la o parte stilul, pe fond trebuia să ajungem la o formă de reechilibrare a relaţiei, aşa cum cred că europenii trebuie să ceară americanilor, în schimbul continuării unei relaţii importante, acces mai mare pe piaţa americană, inclusiv piaţa de apărare americană”, a explicat Mircea Geoană.
”Eu cred că NATO va rezista, va fi unul mult mai echilibrat din punct de vedere rolul europenilor în raport cu americanii. Interesele americane în Europa sunt uriaşe, ale noastre în America sunt uriaşe. E greu să distrugi o relaţie atât de solidă.

 

