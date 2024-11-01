Homepage » Actual

Grindeanu: 'Această variantă pentru PSD de a sprijini un guvern minoritar nu există'

| 26 feb, 22:38

 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Constanța, că pentru PSD nu există varianta sprijinirii unui guvern minoritar.

 

 

 

'Această variantă pentru PSD de a sprijini un guvern minoritar nu există', a afirmat Grindeanu.
Liderul PSD a adăugat că se va face o consultare internă în partid cu privire la rămânerea la guvernare și modul cum se va face acest lucru.
'Mai rămânem la guvernare, da sau nu? Mai rămânem în această formulă de guvernare extinsă sau într-una mai restrânsă? Astea sunt lucruri pe care noi, în interiorul PSD-ului, în interiorul nostru, noi ne vom consulta și vom lua o decizie, așa cum am luat decizia de a intra la guvernare', a afirmat Sorin Grindeanu.
Acesta a subliniat că nu a pus condiții PNL, așa cum vede că îi pun 'anumiți pseudoliberali, gen Ciucu sau Sighiartău sau (...) vreunii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan'.
'Știți, eu n-am pus condiții. Că văd că îmi spun, așa, anumiți pseudoliberali, gen Ciucu sau Sighiartău sau, mai știu, vreunii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan, îmi spun că pun eu - de-aia am spus pseudoliberal -, îmi spun că pun eu condiții PNL-ului. Doamne ferește! Cum să-mi permit să fac acest lucru? Noi, la PSD, decidem pentru noi. Noi decidem pentru noi dacă mai continuăm în această formă și dacă decizia va fi de da, continuăm și în ce formă vom continua de acum încolo. E un lucru absolut normal, e o consultare extinsă în care va conta foarte mult cum arată bugetul, va conta foarte mult modul în care s-a relaționat în aceste 8-9 luni în interiorul Coaliției', a afirmat Grindeanu.
Liderul PSD a adăugat că l-a văzut acum vreo două zile pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, 'cum spune că ei vor să se distanțeze de PSD și acum disperați că... domnule, ok, hai, ne distanțăm!'.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a participat, joi, ședința Consiliului Politic al PSD Constanța.

 

