Traian Băsescu: Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câştigător nu poate fi decât Bolojan

În disputa dintre preşedintele PSD şi premierul Bolojan, Traian Bsescu consideră că cel din urmă este câştigător detaşat: ”Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în ţară”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că PSD este aproape de ieşirea din coaliţie.

”Nu, nu cred (că PSD iese de la guvernare – n.r.)”, a declarat, joi seară, la Digi 24, fostul preşedinte Traian Băsescu.

Acesta susţine că, prin acţiunile sale, Ilie Bolojan demonstrează că este ceea ce trebuie să fie – premierul României, nu al unui partid.

”Aş spune că Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliţiei, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu. Dar Bolojan urmăreşte cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României. Cred că această corecţie trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României,” a mai afirmat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte susţine că liderul PSD, Sorin Grindeanu, îşi sabotează propriul premier prin declaraţiile pe care le face în ultima perioadă: ”Nu este posibil, cam în timp ce premierul negociază la Comisie, cu comisari, cu directori de direcţii, ajustarea acestui PNRR în aşa fel încât să pierdem cât mai puţini bani (...) mesajele care vin de la Bucureşti sunt: «îl dăm afară, ieşim din coaliţie, nu-l mai vrem premier». (...) Fiţi convinsă că orice declaraţie de la Bucureşti legată de Guvern ajunge în câteva minute şi pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur şi simplu îşi sabotează propriul premier”.

Traian Băsescu consideră că în disputa Bolojan-Grindeanu, câştigătorul este premierul Ilie Bolojan.

”Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câştigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură. Prin încăpăţânarea lui şi consecvenţa lui, eu nu spun că a adoptat cele mai bune soluţii, dar a adoptat soluţii care până la urmă, spre exemplu, vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Asta e diferenţa între ce face Bolojan şi ce face Grindeanu. Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în ţară”, a adăugat Traian Băsescu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, în timp ce Ilie Bolojan era la Bruxelles având discuţii cu Ursula von der Leyen, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte.

Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan.

”Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia ”scârţâie rău”.

În cursul zilei de joi, Sorin Grindeanu a declarat că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor, răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii, ci a fost premierul mai degrabă al unei formaţiuni, şi aceea nu e PNL-ul, ci e USR-ul.

”Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid”, a mai spus Grindeanu.

În replică, Ilie Bolojan a declarat că este membru PNL de 30 de ani, ”în timp ce alţii rătăceau prin zona politică”.

Preşedintele PNL se descrie drept ”un conservator liberal”, subliniind că ”asta va rămâne întotdeauna” şi mărturiseşte că a încercat să fie un prim-ministru ”responsabil” şi să pună comunitatea înainte de orice.