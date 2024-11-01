Oana Țoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare

'Ultimul aviz favorabil obținut astăzi, pentru piețe financiare, a fost printre cele mai grele, pentru că reprezintă o 'ștampilă' de încredere pentru marii investitori globali. Ministerul Finanțelor, ASF, BNR și Premierul, dar și Ministerul Muncii au fost în prima linie a acestor negocieri, iar ultimele luni de zile de lucru cu echipa MAE pentru a convinge comitetul sectorial au ajuns astăzi la rezultatul final. Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică, însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce privește apartenența la organizațiile internaționale, după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană. România și-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic și reforme interne pentru a primi invitația de a începe negocierile', a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Potrivit acesteia, 'în ultimii ani administrația românească lucrează intens la acest proces de aderare și a reușit să convingă comitetele sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate care respectă cele mai înalte standarde de democrație și performanță economică'.

'Efortul constant, diplomația și coordonarea bună dintre ministere, agenții, Guvern și Președinție, dar și sprijinul constant din partea mediului de afaceri, a celui academic și a societății civile ne-au adus astăzi în punctul în care aderarea în 2026 a devenit un obiectiv realist. Intrarea în OCDE este de altfel și un obiectiv asumat de coaliția de guvernare sub coordonarea premierului României și facilitat de echipa Ministerului Afacerilor Externe la nivelul echipei OCDE coordonată de secretarul de stat Luca Niculescu și a misiunilor diplomatice. Am primit undă verde în domenii esențiale precum Educația, Sănătatea, Mediul Politicile Digitale, Agricultura, Combaterea mitei în operațiuni economice internaționale, Statistica și acum pentru Piețe Financiare. Mai avem de obținut 4 avize, dar acest lucru nu este o simplă birocrație, ci un test pentru disponibilitatea administrației de a se moderniza și o campanie constantă de negocieri diplomatice la nivel înalt cu țările a căror susținere ne este necesară', a transmis Oana Țoiu.