Predoiu: Respectul meu tuturor femeilor și bărbaților ce poartă această uniformă cu demnitate și curaj

| 25 mar, 19:51

Poliția nu este doar o instituție a statului, este una dintre formele cele mai concrete prin care statul își face simțită prezența în viața cetățeanului, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Poliției Române.

 

''În spatele uniformei este întotdeauna un om. De Ziua Poliției Române, am transmis respectul meu tuturor femeilor și bărbaților care poartă această uniformă cu demnitate, disciplină, curaj, integritate și patriotism. Poliția nu este doar o instituție a statului. Este una dintre formele cele mai concrete prin care statul își face simțită prezența în viața cetățeanului: atunci când apără legea, când intervine în fața pericolului, când restabilește ordinea, când protejează victima și descurajează infractorul. Respect pentru Poliția Română!'', este mesajul ministrului Predoiu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MAI.
Ministrul a subliniat că siguranța unei țări nu se proclamă, se dovedește.
''De Ziua Poliției Române, am vorbit despre fapte concrete: infracționalitatea a scăzut cu 11% față de anul anterior, rezultatele în combaterea traficului de droguri au fost semnificativ mai bune, iar în siguranța rutieră am ajuns la cele mai mici valori din ultimii 12 ani pentru accidente grave, persoane decedate și răniți grav. În spatele acestor rezultate sunt polițiști care își fac datoria zi de zi'', a arătat el.
Cătălin Predoiu a subliniat că, în vremuri dificile, se vede adevărata forță a unei instituții.
''Am spus astăzi, de Ziua Poliției Române, un lucru în care cred: știu că există presiuni economice, știu că există tensiune și oboseală, dar datoria nu poate fi pusă între paranteze. Tocmai în astfel de momente se văd caracterul, disciplina și forța morală. Poliția Română este o instituție matură și puternică, formată din oameni pentru care datoria și onoarea nu sunt vorbe mari, ci repere de viață'', a mai transmis ministrul de Interne.

 

