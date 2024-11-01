Homepage » Actual

Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății

| 20 feb, 20:43

 

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, la Washington, că nu se poate vorbi de 'influențe' la nivelul judecătorilor Curții Constituționale.

 

 

 

Șeful statului a susținut o conferință de presă după ce a participat la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.
'Judecătorii (CCR - n.r.) au fost numiți acolo de Cameră, de Senat, de președinte și mai departe, mai puțin niște chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții. Pe de altă parte, judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiți și la societate ce dorește', a explicat Nicușor Dan.
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional.
Decizia CCR a fost luată cu șase voturi pentru respingerea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție și trei pentru admitere, au precizat surse de la Curtea Constituțională. Potrivit acestora, pentru respingerea sesizării ar fi votat Simina Tănăsescu, Csaba Astalos, Dacian Dragoș, Iulia Scîntei, Mihaela Ciochină și Mihai Busuioc, iar pentru admitere ar fi votat Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Bogdan Licu.
Decizia a fost luată după cinci amânări.
Marți, într-un interviu la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan spunea că amânarea subiectului pensiilor magistraților nu a făcut bine nici Curții Constituționale și nici imaginii statului român.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nicusor

Nicușor Dan: România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale

20 feb, 20:17
Citeşte mai departe
eugen tomac

Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România

20 feb, 20:24
Citeşte mai departe
rogobete

Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

20 feb, 20:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Fata lui Ilie Năstase este pregătită să dea lovitura în afaceri. A anunțat în ce își va investi banii
h
Elena Udrea, blocată în Corbeanca! Imaginea făcută publică de fosta 'Blondă de la Cotroceni'
h
Vicepremier USR și ministru al Apărării, Radu Miruţă vrea să 'fure' primarii PSD: Cu ce a vrut să îi momească și cum a fost prins
economica.net
feminis.ro
h
Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022
h
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
h
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ