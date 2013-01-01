Grindeanu cere ca măsurile pentru diminuarea creșterii prețurilor la carburanți trebuie puse la punct cu datele de la Finanțe

| 25 mar, 20:05

 

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că Guvernul este cel care trebuie să ia cât mai rapid măsuri pentru diminuarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți.

 

 

'Eu cred că trebuie acele măsuri - despre care am discutat și cu ministrul Energiei, am discutat cu colegii ceilalți din Guvern - care țin seama de această variabilă, pentru că nu poți să știi cum va fi prețul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îți vin dinspre Finanțe. De aceea vă spuneam în intervenția mea că ministrul Energiei a propus această schemă, dar inputurile trebuie să vină, evident, dinspre Finanțe. Ceea ce a spus Guvernul acum legat de încasările suplimentare e foarte bine. (...) Noi am cerut de săptămâna trecută să punem la punct asemenea schemă. Mai mult decât a face apeluri publice din acest punct de vedere, nu am ce să fac', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că trebuie luate în calcul și propunerile care au venit din partea sindicatelor, cum ar fi reducerea TVA și a accizelor la carburanți.
'Toate aceste variante de care spuneam, aceste variabile, trebuie să fie luate în calcul. Noi le-am transmis mai departe și urmare a discuțiilor cu sindicatele, și urmare a discuțiile interne, dar cu imaginea care îți vine dinspre Finanțe, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să iei o decizie la nivel de Guvern', a afirmat acesta.

 

