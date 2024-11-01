Fostul primar USR al Brașovului: În doi ani de mandat, administrația PNL a demarat patru proiecte noi

Coliban a precizat că a ajuns la această concluzie consultând registrul de hotărâri de Consiliu Local de pe site-ul Primăriei, pentru că 'orice proiect nou trebuie să treacă obligatoriu prin faza aprobării documentațiilor tehnice, a indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate sau de avizare a lucărilor de intervenții'.

Potrivit deputatului USR, în anul 2025, dintre cele 27 proiecte care figurează pe site-ul Primăriei Brașov, niciunul nu este 'nou', toate fiind demarate în mandatul 2020-2024, iar, în 2026, din zece proiecte, doar patru sunt noi.

'Din 37 de proiecte, doar patru sunt demarate în ultimii doi ani, iar numărul total de zile de întârziere pentru celelalte 33 de proiecte preluate de actuala administrație este de 5.152 de zile, adică 14 ani, o lună și nouă zile de întârziere (...) numai la prima etapă a acestora. Este o întârziere enormă pentru proiecte extrem de importante pentru Brașov (...), precum modernizări de străzi (...), infrastructură educațională, proiecte de mobilitate - Calea Verde, eficientizare energetică a unei clădiri (Colegiul Tehnic Remus Răduleț). (...) Dacă ne referim la bani, am făcut analiza pe bugetul propus în 2026, Brașovul a pierdut 500 de milioane de lei. (...) Au fost situații în care proiectele lăsate au fost modificate, indicatorii tehnico-economici au venit la reaprobare în Consiliul Local. Vorbim de dublări, de triplări de bugete și de costuri', a afirmat Allen Coliban.

El a susținut, totodată, că există proiecte pe care el, în calitate de primar, le-a dus 'până în faza finală', însă investițiile nu sunt funcționale în prezent.

Fostul primar a menționat proiectul Park&Ride-ului din cartierul Bartolomeu, o investiție din fonduri europene, căreia, deși o declară finalizată, actuala administrație nu i-a deschis porțile, o nouă grădiniță, cea din cartierul Noua, care era 'aproape gata în 2024', dar în continuare nu este deschisă, și parcul fotovoltaic din cartierul Stupini, pentru care în august 2024 s-au făcut probele tehnologice, însă nici în prezent nu a fost pus în funcțiune.

Reprezentanții Primăriei Brașov anunțau, în martie, că demaraseră lucrările pentru branșamentele necesare conectării centralei din parcul fotovoltaic la Sistemul Energetic Național și, în paralel, era pregătită documentația pentru contractarea unei firme specializate care să asigure serviciile de mentenanță, prognoză și dispecerizare a producției de energie.

În octombrie 2025, Primăria Brașov anunțase că parcarea supraetajată din Bartolomeu era realizată în proporție de 99%, efectuându-se ultimele lucrări, cele de amenajări exterioare, în paralel fiind derulat un program de testare a sistemului de securitate.

Recepția lucărilor la clădirea grădiniței din cartierul Noua a fost făcută în iunie 2025, reprezentanții Primăriei anunțând, la momentul respectiv, că urmează intabularea imobilului, decizia Inspectoratului Școlar cu privire la înființarea unei noi grădinițe sau arondarea la una existentă și, în final, înscrierea în rețeaua școlară, urmând ca ea să fie efectiv deschisă din următorul an școlar.