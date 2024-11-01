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Abrudean: Președintele Senatului nu votează în locul plenului și nu poate decide singur soarta unui proiect de lege

| 01 iul, 21:58

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a răspuns, miercuri, acuzațiilor liderului PSD, Sorin Grindeanu, precizând că proiectele de lege sunt adoptate prin votul senatorilor și deputaților, indiferent de culoarea politică a celui care conduce una dintre Camere.

 

'Am văzut declarațiile domnului Sorin Grindeanu și cred că este necesară o clarificare. În Parlament, proiectele de lege sunt adoptate prin votul senatorilor și deputaților, indiferent de culoarea politică a celui care conduce una dintre Camere. Președintele Senatului nu votează în locul plenului și nu poate decide singur soarta unui proiect de lege. Așa cum am declarat deja, parlamentarii Partidul Național Liberal sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară. Cred că, în această perioadă, este mai important să prezentăm corect faptele și să facem ce trebuie pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR decât să speculăm politic', a scris Abrudean pe Facebook.
Anterior, Mircea Abrudean a transmis că parlamentarii liberali solicită partidelor și grupurilor parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a rezolva proiectele restante legate de PNRR.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a afirmat că luni, cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, a primit de la prim-ministrul Ilie Bolojan șase proiecte vitale pentru PNRR și patru dintre ele, care erau la Cameră, au fost adoptate, în schimb, cele două de la Senat 'au rămas suspendate din cauza faptului că președintele Senatului s-a mișcat foarte încet'.
El a declarat că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului atunci când situația o va impune, iar PSD și-a anunțat parlamentarii să fie pregătiți pentru acest scenariu.

 

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