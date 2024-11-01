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Siegfried Mureșan: Vom susține doar un Guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare

| 01 iul, 21:49

A supraîndatora România înseamnă a o slăbi, a declarat vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, el afirmând că disciplina bugetară este linia roșie peste care liberalii nu pot trece în negocierile privind viitorul Guvern.

 

Potrivit acestuia, Guvernul Bolojan a redus cu aproape 30 de miliarde de lei deficitul bugetar în primele cinci luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut.
''A supraîndatora România înseamnă a o slăbi. Disciplina bugetară este linia roșie peste care nu putem trece în negocierile privind viitorul Guvern. Este un angajament față de toți românii cinstiți pe care nu-l putem încălca. Guvernul condus de premierul Bolojan a redus cu aproape 30 de miliarde de lei deficitul bugetar în primele cinci luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Această reducere este binevenită și era absolut necesară pentru redresarea economică a țării și pentru dezvoltarea ulterioară pe baze solide'', a scris el pe Facebook.
În opinia sa, viitorul Guvern trebuie să continue această disciplină fiscală.
''Este singura cale prin care putem crește sustenabil, în următorii ani, investițiile în modernizarea României și nivelul de trai al oamenilor. Nu vom accepta niciun Guvern care va reveni la risipă imediat ce își începe mandatul. Această reușită a Guvernului privind reducerea deficitului este și reușita tuturor românilor care au înțeles și au susținut aceste măsuri. Lor le datorăm continuarea acestui drum. Vom susține doar un Guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare, a reformelor și a modernizării'', a transmis el.

 

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