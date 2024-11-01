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Cseke Attila: Beneficiarii proiectelor cu fonduri europene prin PNRR să depună facturile pentru a fi decontate

| 01 iul, 22:03

Ministrul interimar Cseke Attila le-a cerut 'insistent', miercuri, beneficiarilor de proiecte cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării să depună facturile pentru a fi decontate, întrucât aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunitățile locale și condiții de viață mai bune pentru cetățeni.

 

'Rog insistent beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării să depună facturile pentru a fi decontate întrucât aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunitățile locale și condiții de viață mai bune pentru cetățeni. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 86% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează, și urmărește, în continuare, accelerarea absorbției acestor fonduri', a anunțat Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.
Cseke Attila a precizat că toate facturile intermediare depuse până la finalul lunii mai pentru proiectele aflate în derulare au fost plătite, inclusiv pentru unele depuse în iunie, iar, dintre cele 5.371 de proiecte finanțate de Ministerul Dezvoltării, aproape 2.000 au fost finalizate.
Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul din localitățile din România.
'Am mărit capacitatea Ministerului Dezvoltării de a gestiona aceste proiecte și, după cum este cunoscut, termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin PNRR, a fost prelungit de la 30 iunie la 31 iulie 2026. De aceea este imperios necesar să fie depuse facturile pentru lucrările efectuate în vederea decontării. Inclusiv ultimele facturi pentru proiectele finalizate și cele pentru care autoritățile locale, beneficiarii proiectelor, au contractat împrumuturi de la trezorerie', a subliniat ministrul Dezvoltării.

 

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