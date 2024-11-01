Siegfried Mureșan: Mă aștept ca Parlamentul să fie convocat în iulie și ar fi o oportunitate pentru învestirea Guvernului

'Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare. Astăzi parlamentarii mai sunt la lucru, de mâine nu. Nu i-a convocat nimeni în sesiune extraordinară. Nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față, nu există un plan pentru o învestire imediată a Guvernului. Vestea bună este că Ilie Bolojan continuă să fie prim-ministrul Guvernului României, chiar dacă cu puteri limitate, specifice unui Guvern interimar și mă aștept ca, în următoarele săptămâni, Guvernul condus de Ilie Bolojan să se concentreze pe măsurile de reformă pe care trebuie să le mai implementăm pentru a finaliza Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul, din care, până la finalul lunii august, trebuie să mai absorbim aproximativ 7 miliarde de euro', a precizat Siegfried Mureșan.

În sesiunea extraordinară, în opinia sa, dacă la acel moment s-a generat o majoritate parlamentară, poate fi învestit noul Guvern.

'Având în vedere că un Guvern demis nu poate da ordonanțe de urgență, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Mă aștept ca, în următoarele săptămâni, Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui Guvern', a explicat Siegfried Mureșan.

Liderul liberal a vorbit și despre incompatibilitatea dintre PSD și PNL.

'Incompatibilitatea dintre PSD și PNL e dată de faptul că ei acum se gândesc doar cum să ajungă mai rapid la guvernare și noi ne gândim cum să instalăm un Guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie. Noi mai știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei, ca atare fie guvernează ei, fie guvernăm noi', a spus Siegfried Mureșan.

Conform acestuia, atitudinea lui Sorin Grindeanu 'este specifică unei președinte de partid care are 51% din Parlament, ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament'.

'Știm că nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria', a subliniat Siegfried Mureșan.

Acesta a mai spus și că PSD este partidul care de 35 de ani ține România pe loc.

Siegfried Mureșan a reiterat că la acest moment sunt două variante ipotetice: Guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier și Guvern minoritar PNL, UDMR, USR.

'AUR dorește ca fără AUR să nu se poată. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României și răspunsul este următorul: evident se poate fără AUR!', a punctat Siegfried Mureșan, întrebat dacă se poate guverna fără AUR.

În același timp, Siegfried Mureșan nu agreează varianta rotației premierului: 'Față de această rotație nu am avut niciodată o simpatie'. Și a adăugat că mandatul de patru ani oferă stabilitate și predictibilitate.

Întrebat dacă relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan poate fi refăcută, Siegfried Mureșan a răspuns că da.

'Cred că ar fi bine pentru România ca relația dintre președintele României și partide să fie una de încredere și de bună colaborare', a evidențiat liberalul.

Dacă va fi desemnat în funcția de premier de către președinte, Mureșan consideră că va reuși să constituie o majoritate parlamentară.

'Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii. Categoric fără AUR! Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR, făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un Guvern cu o majoritate serioasă, transparentă', a mai declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan.