Marcel Ciolacu: Nu cred că România va intra în 'junk'; există o posibilitate în cazul unei crize politice prelungite

În contextul ședinței de marți a CJ Buzău, fostul premier al României a precizat că o problemă la nivelul țării este cea a deficitului comercial.

'România nu va intra niciodată în 'junk'. Problema majoră a României nu e deficitul, e deficitul comercial, lucru care ar fi trebuit să fie o prioritate pentru actualul Cabinet, dar există această posibilitate de a intra în 'junk' în cazul unei crize politice prelungite. Ne aflăm în cazul unei crize. Este unul dintre indicatorii de evaluare ai României, dar eu nu sunt așa de pesimist. Nu cred că România va intra în 'junk'. S-a întâmplat în Grecia, după cum bine știm, în alt context, dar nu avem un context favorabil. Eu nu cred că România va intra în 'junk'', a precizat președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, problema majoră a României este legată de scăderea drastică a consumului, pe fondul unor măsuri guvernamentale greșite.

'Noi nu avem consum, a scăzut, cred că este a opta lună consecutivă când scade consumul în România. Nu ne putem compara cu Italia, numai la Roma, cred că sunt vreo 4 milioane de turiști zilnic. Nu ne putem compara cu Spania, unde sunt zeci de milioane de turiști, cred că aproape 100 milioane pe an. Acești turiști vin și fac consum. Noi, românii, trebuie să consumăm noi. Nu am avut capacitatea în acești 35 de ani. Abordarea avută acum aproape un an de zile a fost una greșită. Cumva ți-ai tăiat singur craca. N-ai mai avut nici venituri. Mă întâlnesc și eu cu oameni de afaceri, cu agenții economici, toată lumea se plânge, știm cu toții că se termină PNRR-ul în 31 august. Toate plățile la PNRR am înțeles că sunt blocate. Am făcut o analiză la proiectele PNRR pe care le-au avut în județ primarii. Toate sunt finalizate, dar toți cei care au finalizat aceste proiecte se plâng că nu și-au primit bani', a afirmat fostul premier.

Totodată, Marcel Ciolacu a mai precizat că este nevoie de o reformă structurală a României, astfel încât situația economică să devină una favorabilă.