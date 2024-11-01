Simion: Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan; îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier
Președintele AUR, George Simion, îl ''somează'' pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul Guvern și anunță că începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan.
''Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere al AUR'', a scris el, marți, pe Facebook.
Totodată, acesta îi cere șefului statului să desemneze săptămâna aceasta un premier.
''Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale!'', a transmis George Simion.
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