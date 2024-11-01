Manole: După plecarea din minister, nu am mai primit aproape nicio informație despre legea salarizării

Manole a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este posibil ca PSD să voteze pentru proiectul legii salarizării, în cazul în care acesta ar ajunge în Parlament într-o sesiune extraordinară la finalul lunii iulie, ținând cont că a fost încheiat un acord al liderilor politici la Palatul Cotroceni cu privire la susținerea lui.

'După plecarea din Ministerul Muncii, nu am mai primit aproape nicio informație în plus, cu câteva excepții rezultate din declarații publice ale domnului Pîslaru. Cred că ar fi fost mai constructiv să fim - nu doar PSD, dar și cei de la UDMR și cei la USR - informați măcar de rezultatele consultărilor avute cu partenerii sociali și cu ministerele. Sunt convins că ele au adus îmbunătățiri, dar nu știm câte modificări sunt, care sunt modificările, ce impact bugetar au ele, care este sensul lor, adică dacă este vorba despre grile. (...) Nu putem vorbi despre condiții pentru că încă nu știm cum arată proiectul. Primul lucru important pentru a avea o opinie despre legea salarizării în forma în care se află ea acum în minister, primul lucru important este să vedem acea lege, să ne uităm pe ea, ne consultăm și noi și cu specialiștii pe care îi avem și cu reprezentanții sindicatelor, cu care am fost mereu în contact', a spus Manole.

El a adăugat că nu i-a cerut ministrului interimar al Muncii să prezinte acest proiect în Parlament și nu a luat legătura cu nimeni din minister despre acest subiect.

'Am așteptat toți cei care am fost parte a acelui acord să primim un draft, să primim o formă avansată după consultări. Încă nu este târziu, o așteptăm, nu vreau să pară nici că sunt critic, nici că oferim un cec în alb, dar suntem cât se poate de constructivi și pe măsură ce o să vedem noua formă a legii sau ultima formă a legii, cea mai recentă, putem să avem opinii. Până atunci, nu pot să răspund decât că rămânem în marja acordului pe care l-am semnat la Palatul Cotroceni', a conchis acesta.