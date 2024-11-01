Homepage » Actual

Manole: După plecarea din minister, nu am mai primit aproape nicio informație despre legea salarizării

| 30 iun, 19:13

Deputatul PSD Florin Manole a declarat marți că ar fi vrut să primească de la ministrul interimar al Muncii un draft al proiectului legii salarizării unitare, susținând că nu știe care este forma în care se găsește acum acest proiect.

 

Manole a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este posibil ca PSD să voteze pentru proiectul legii salarizării, în cazul în care acesta ar ajunge în Parlament într-o sesiune extraordinară la finalul lunii iulie, ținând cont că a fost încheiat un acord al liderilor politici la Palatul Cotroceni cu privire la susținerea lui.
'După plecarea din Ministerul Muncii, nu am mai primit aproape nicio informație în plus, cu câteva excepții rezultate din declarații publice ale domnului Pîslaru. Cred că ar fi fost mai constructiv să fim - nu doar PSD, dar și cei de la UDMR și cei la USR - informați măcar de rezultatele consultărilor avute cu partenerii sociali și cu ministerele. Sunt convins că ele au adus îmbunătățiri, dar nu știm câte modificări sunt, care sunt modificările, ce impact bugetar au ele, care este sensul lor, adică dacă este vorba despre grile. (...) Nu putem vorbi despre condiții pentru că încă nu știm cum arată proiectul. Primul lucru important pentru a avea o opinie despre legea salarizării în forma în care se află ea acum în minister, primul lucru important este să vedem acea lege, să ne uităm pe ea, ne consultăm și noi și cu specialiștii pe care îi avem și cu reprezentanții sindicatelor, cu care am fost mereu în contact', a spus Manole.
El a adăugat că nu i-a cerut ministrului interimar al Muncii să prezinte acest proiect în Parlament și nu a luat legătura cu nimeni din minister despre acest subiect.
'Am așteptat toți cei care am fost parte a acelui acord să primim un draft, să primim o formă avansată după consultări. Încă nu este târziu, o așteptăm, nu vreau să pară nici că sunt critic, nici că oferim un cec în alb, dar suntem cât se poate de constructivi și pe măsură ce o să vedem noua formă a legii sau ultima formă a legii, cea mai recentă, putem să avem opinii. Până atunci, nu pot să răspund decât că rămânem în marja acordului pe care l-am semnat la Palatul Cotroceni', a conchis acesta.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

simi

Simion: Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan; îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

30 iun, 19:15
Citeşte mai departe
Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu: Nu cred că România va intra în 'junk'; există o posibilitate în cazul unei crize politice prelungite

30 iun, 19:22
Citeşte mai departe
Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan: Mă aștept ca Parlamentul să fie convocat în iulie și ar fi o oportunitate pentru învestirea Guvernului

30 iun, 19:20
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Charles al III-lea dezvăluie că a plătit peste 30 de milioane de lire sterline în impozite din 2022, o premieră

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
psd
PSD face apel la partide să acționeze unitar și condamnă declarațiile premierului despre sesizarea CCR pe SAFE
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Florin Manole, deranjat de declarațiile lui Siegfried Mureșan la adresa PSD: 'Face tumbe și giumbușlucuri pentru a fi simpatic într-o zonă'
h
Accident extrem de ciudat: un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce ateriza în New York
h
Liceenii din București care au impresionat lumea roboticii: echipa Zenith, performanță majoră la Istanbul (VIDEO)
economica.net
feminis.ro
h
Charles al III-lea dezvăluie că a plătit peste 30 de milioane de lire sterline în impozite din 2022, o premieră
h
Madonna a afirmat că utilizarea inteligenţei artificiale este „opusul creaţiei artistice”
h
Bijuteriile Claudiei Cardinale s-au vândut la licitaţie cu peste 826.000 de euro
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ