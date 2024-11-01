Adrian Ţuţuianu, preşedintele AEP: Ştim de carenţe, lucrăm la remediere

Potrivit lui Ţuţuianu, raportul reflectă exclusiv informaţii oficiale colectate de instituţie, iar concluziile sale evidenţiază necesitatea unor intervenţii legislative.

„Principalele mele priorităţi, încă de la începutul anului, sunt legate de o reformă electorală masivă, care include şi o nouă lege a finanţării partidelor politice”, a precizat acesta.

Unul dintre punctele sensibile identificate este legat de mecanismele de sancţionare. În forma actuală a legislaţiei, recuperarea sumelor sau aplicarea sancţiunilor nu este suficient de eficientă pentru a descuraja abaterile.

Preşedintele AEP a subliniat că este necesară atât revizuirea cuantumului sancţiunilor, cât şi simplificarea procedurilor de aplicare a acestora. Majorarea amenzilor ar putea stimula conformarea partidelor la normele legale, în timp ce introducerea unor mecanisme mai clare de executare ar creşte eficienţa controlului.

De asemenea, AEP propune introducerea unor noi contravenţii şi chiar a unor posibile infracţiuni, în special în contextul mutării unei părţi semnificative a campaniilor electorale în mediul online.

„O parte importantă a finanţării şi a activităţilor de campanie s-a mutat în spaţiul digital, iar acest domeniu este insuficient reglementat în prezent”, a explicat Ţuţuianu.

În ceea ce priveşte calendarul legislativ, preşedintele AEP a arătat că instituţia lucrează deja la mai multe proiecte. Legea de punere în aplicare a unui regulament european este aproape finalizată şi urmează să fie lansată în procedură de transparenţă decizională chiar săptămâna următoare. Totodată, sunt în pregătire modificări ale legii de organizare şi funcţionare a AEP, precum şi ale legislaţiei privind partidele politice.