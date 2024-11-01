Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL

'Am văzut și eu informațiile din spațiul public. Voi cere Colegiului Medicilor din România să se autosesizeze cât mai rapid și voi trimite Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de control la această clinică privată pentru a verifica care au fost intervențiile și în ce condiții și dacă se respectă sau nu condițiile minimale legislative pentru funcționarea unei astfel de clinici. Nu am date suplimentare în acest moment', a declarat Alexandru Rogobete, luni, într-o conferință de presă.

Întrebat de jurnaliști dacă va continua controalele la clinici pentru a verifica dacă respectă norme, el a punctat că acestea nu au fost întrerupte.

'Acele controale continuă, nu au fost întrerupte deloc, eu cred că în două săptămâni vom avea un raport final. A fost cel mai mare control de după Revoluție, aș putea spune, când echipa Ministerului Sănătății și echipa Inspecției Sanitare de Stat au verificat absolut toate clinicile private care au cel puțin o sală de operație', a spus ministrul Rogobete.

El a mai anunțat că raportul Inspecției Sanitare de Stat și cel al Corpului de control despre cazul fetiței care a murit într-o clinică stomatologică a fost transmis către Pachetul General, în completarea anchetei acestora.