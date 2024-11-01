Daniel Băluță propune un pachet de măsuri pentru combaterea excluziunii sociale

'Am venit cu un pachet inspirat din investițiile pe care le-am făcut pentru combaterea excluziunii sociale în Sectorul 4. Este vorba de 400 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană, pe care i-am investit în cele mai defavorizate comunități din Sectorul 4 și îmi doresc să extind aceste măsuri la nivelul Bucureștiului, generând un pachet de șapte măsuri de combatere a excluziunii sociale. Acest pachet se numește 'Bucureștiul, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă'', a declarat Daniel Băluță, luni, într-o conferință de presă.

El a menționat că o măsură din pachet se referă la subvenționarea cheltuielilor pentru energia termică 100% pentru oamenii cu venituri mai mici de 3.000 de lei și cu 50% pentru cele cu venituri între 3.000 și 4.000 de lei.

Daniel Băluță a afirmat că alte inițiative propuse sunt: acordarea de ajutoare pentru medicamente de până la 500 de lei pe lună oamenilor cu venituri mai mici de 2.500 de lei, subvenționarea cheltuielilor pentru chirie în cazul tinerilor, respectiv a familiilor tinere, la început de drum, ale căror venituri sunt mai mici decât salariul mediu pe economie, ajutor de 1.000 de lei lunar pentru familiile care au mai mult de trei copii.

'O altă măsură are legătură directă cu datoriile pe care Primăria Municipiului București le are față de persoanele cu dizabilități și pentru aparținătorii lor, în ideea în care luni de zile aceste ajutoare nu au fost plătite sau au fost pur și simplu ciuntite. Primăria în regim de urgență trebuie să-și achite datoriile față de ei', a declarat primarul Băluță.

El mai propune cursuri de reconversie profesională și calificare gratuită, locuri de muncă bine plătite pentru tineri, indiferent că au studii superioare, elementare sau medii și a menționat că sprijinirea mediului de business constituie o prioritate.

Daniel Băluță a punctat că își propune să realizeze fuziunea dintre ELCEN și RADET.

'Pierderile în rețea au o medie anuală undeva la 40-50%. (...) Vorbind cu specialiștii, am constatat că ritmul în care se întâmplă aceste lucrări poate fi accelerat schimbând pur și simplu tehnologia', a adăugat primarul Băluță.